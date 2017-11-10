Екатеринбургские полицейские отметили 100-летний юбилей в цирке

Кто пришел поздравить стражей порядка и как чувствовали себя силовики на арене цирка, читайте в фоторепортаже НАШЕЙ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

Для празднования Дня сотрудника органов внутренних дел России, 10 ноября, екатеринбургские полицейские собрались в цирке. Несмотря на то, что ведомство в этом году отмечает столетие, большого размаха по случаю юбилея не было.

Сначала полицейских ждала официальная часть, в которой были отмечены лучшие сотрудники, затем силовикам показали цирковое представление, которое, видимо, было рассчитано на детей стражей порядка, которых в зале было много.

Первым полицейских поздравил врио руководителя городского управления полиции Александр Дмитриев

Затем директор цирка Анатолий Марчевский с гордостью представил силовикам гимн, написанный его сотрудниками специально для екатеринбургской полиции.

Первоначально ожидалось, что силовиков с праздником поздравит глава администрации Екатеринбурга. Однако Александра Якоба на церемонии не было, и поздравления от его лица передал первый замглавы администрации Алексей Кожемяко.

– Нынешний год – необычный. Мы отмечаем столетие со дня основания милиции. Однако в Екатеринбурге полицейская гвардия была создана еще 283 года назад.

Сегодня вы создаете чувство безопасности у жителей города и результаты вашей работы видны. Екатеринбург стремительно развивается, и это накладывает на вас дополнительную ответственность. И вы с этой ответственностью успешно справляетесь, – заявил Кожемяко.

Поздравления и чествования длились больше часа.

Зампрокурора города Иван Шурыгин пожелал полицейским, чтобы их всегда поддерживали жены, и "чтобы позитива было больше, чем негатива".

Депутат Заксобрания Свердловской области Игорь Володин в ходе поздравлений вспомнил, что и сам долгое время "носил погоны".

Траурный тон мероприятию задал член общественного совета протоирей Алексий Долгоруков. Обратившись к собравшимся "братья и сестры", он отметил, что есть родство по крови, а есть по идейным взглядам. Последнее, по мнению священника, и роднит его с полицейскими.

После выступления он попросил собравшихся почтить погибших полицейских минутой молчания.

Особое внимание журналистов, присутствующих на церемонии, привлек директор ЦПКиО Роман Шадрин. В последнее время его деятельность и высказывания вызывают у горожан большой интерес.

Однако, бывший военный и Герой России Роман Шадрин, обратившийся к полицейским "коллеги", не стал произносить длинную речь.

– В этот день хотелось бы вам всем пожелать удачи и крепкого здоровья. С праздником! – сказал Шадрин.

Кульминацией торжественной части стало вручение наград победителям премии "Народный участковый". Каждого победителя поздравлял глава района, в котором он несет службу.

Прочитать интервью с "Народным участковым" Екатеринбурга можно здесь.

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