Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин снялся в ролике про Екатеринбург к ЧМ-2018

Музыкант расскажет футбольным фанатам об уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

Владимир Шахрин принял участие в съемках ролика к чемпионату мира по футболу. Видео посвящено Екатеринбургу как городу-организатору турнира, сообщили в областном департаменте информполитики.

Проект "Город героя" посвящен грядущему мундиалю. На официальном портале для болельщиков welcome2018.com появится серия роликов о городах, которые примут матчи ЧМ в 2018 году.

При этом города представляют известные люди, родившиеся там: Валерий Сюткин рассказывает о Москве, футболист Руслан Нигматуллин - о Казани, спортсменка Наталья Ищенко - о Калининграде, космонавт Олег Кононенко - о Самаре, актер Станислав Дружников - о Саранске, музыкант Хамиль - о Ростове-на-Дону. Лицом Екатеринбурга стал Владимир Шахрин, съемки с которым прошли в Екатеринбурге сегодня, 11 ноября.