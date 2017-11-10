Синоптики: атлантический воздух удержит теплую погоду в Свердловской области

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Настоящую зиму придется подождать. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017 До второй половины ноября погода в Свердловской области будет оставаться относительно теплой благодаря поступлению атлантического воздуха, сообщили в Уральском гидрометцентре. Первые 10 дней ноября были теплыми по сравнению с климатической нормой: температура воздуха держалась на 3-6 градусов выше обычных значений. Снежный покров, который лег еще в октябре, сошел во многих районах области и устойчиво лежит лишь на севере Среднего Урала. - В ближайшие выходные 11-12 ноября и в первой половине следующей недели значительных изменений в погоде ожидать не стоит. Преобладающие в атмосфере западные воздушные потоки поддержат сложившийся тип погоды: поступление атлантического воздуха удержит относительно теплую погоду, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. Возможны незначительные осадки в виде снега и дождя. Напомним, до вечера 14 ноября в регионе действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.

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, 11.11.2017, 11:14

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 11.11.2017, 11:14Тэги: Погода Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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