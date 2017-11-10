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Синоптики: атлантический воздух удержит теплую погоду в Свердловской области

Синоптики: атлантический воздух удержит теплую погоду в Свердловской области
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Фото: архив НАШЕЙ
Настоящую зиму придется подождать.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

До второй половины ноября погода в Свердловской области будет оставаться относительно теплой благодаря поступлению атлантического воздуха, сообщили в Уральском гидрометцентре.
 
Первые 10 дней ноября были теплыми по сравнению с климатической нормой: температура воздуха держалась на 3-6 градусов выше обычных значений. Снежный покров, который лег еще в октябре, сошел во многих районах области и устойчиво лежит лишь на севере Среднего Урала. 

- В ближайшие выходные 11-12 ноября и в первой половине следующей недели значительных изменений в погоде ожидать не стоит. Преобладающие в атмосфере западные воздушные потоки поддержат сложившийся тип погоды: поступление атлантического воздуха удержит относительно теплую погоду, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.

Возможны незначительные осадки в виде снега и дождя. 
  • Напомним, до вечера 14 ноября в регионе действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.11.2017, 11:14
Тэги: Погода
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