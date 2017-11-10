Синоптики: атлантический воздух удержит теплую погоду в Свердловской области

Настоящую зиму придется подождать.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017
До второй половины ноября погода в Свердловской области будет оставаться относительно теплой благодаря поступлению атлантического воздуха, сообщили в Уральском гидрометцентре.
Первые 10 дней ноября были теплыми по сравнению с климатической нормой: температура воздуха держалась на 3-6 градусов выше обычных значений. Снежный покров, который лег еще в октябре, сошел во многих районах области и устойчиво лежит лишь на севере Среднего Урала.
- В ближайшие выходные 11-12 ноября и в первой половине следующей недели значительных изменений в погоде ожидать не стоит. Преобладающие в атмосфере западные воздушные потоки поддержат сложившийся тип погоды: поступление атлантического воздуха удержит относительно теплую погоду, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко.
Возможны незначительные осадки в виде снега и дождя.
- Напомним, до вечера 14 ноября в регионе действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени опасности.