Стало известно, сколько екатеринбуржцы будут платить за вывоз мусора из контейнеров

С 2019 года горожан обяжут сортировать отходы по семи типам и складывать их в разные контейнеры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

В областном министерстве энергетики и ЖКХ подсчитали, сколько свердловчане будут платить за вывоз мусора после "мусорной реформы", сообщает "Новый день".

В 2019 году в каждом дворе Екатеринбурга появятся семь разноцветных контейнеров для сбора мусора. Плата за них составит 300-400 рублей с каждой квартиры в месяц. Об этом сообщил на конференции областного отделения ОНФ начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры областного МинЖКХ Степан Глазырин.

На данный момент плата за вывоз мусора у многих включена в плату за содержание жилья, однако в будущем в квитанции появится отдельная строка за вывоз мусора.