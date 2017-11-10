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Стало известно, сколько екатеринбуржцы будут платить за вывоз мусора из контейнеров

Стало известно, сколько екатеринбуржцы будут платить за вывоз мусора из контейнеров
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Фото: архив НАШЕЙ
С 2019 года горожан обяжут сортировать отходы по семи типам и складывать их в разные контейнеры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

В областном министерстве энергетики и ЖКХ подсчитали, сколько свердловчане будут платить за вывоз мусора после "мусорной реформы", сообщает "Новый день".
 
В 2019 году в каждом дворе Екатеринбурга появятся семь разноцветных контейнеров для сбора мусора. Плата за них составит 300-400 рублей с каждой квартиры в месяц. Об этом сообщил на конференции областного отделения ОНФ начальник отдела оперативного контроля и развития коммунальной инфраструктуры областного МинЖКХ Степан Глазырин.
 
На данный момент плата за вывоз мусора у многих включена в плату за содержание жилья, однако в будущем в квитанции появится отдельная строка за вывоз мусора.
  • Ранее губернатор Евгений Куйвашев подписал постановление о раздельном сборе твердых коммунальных отходов. Постановление вступит в силу 1 января 2019 года, после чего жители будут разделять мусор на семь видов и складывать его в соответствующий контейнер.
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Маша Шмурыгина, 11.11.2017, 16:29
Тэги: Жизнь в городе
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