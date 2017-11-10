Свердловчанин взял золото на чемпионате мира по самбо

Владимир Балыков одержал победу в финале над спортсменом из Румынии.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

Житель Верхней Пышмы Владимир Балыков стал чемпионом мира по самбо в весовой категории до 68 килограммов.

Около 800 спортсменов из 93 государств принимают участие в чемпионате мира по самбо, который проходит в Сочи. Накануне за медали боролись мужчины в весовой категории до 68 кг, в финале победу одержал свердловчанин Владимир Балыков, которому удалось одолеть спортсмена из Румынии.

- После финального свистка схватки за чемпионский титул, закончившейся досрочной победой с явным преимуществом, Владимир Балыков дал вою эмоциям. Он на некоторое время закрыл лицо руками, затем бросился в объятья главного тренера сборной Свердловской области и Клуба самбо УГМК Валерия Стенникова, а потом стремительно запрыгнул на трибуну, чтобы обнять еще и своего отца, а по совместительству первого тренера Юрия Алексеевича, - рассказали в областной Федерации самбо.

По словам самого Владимира, он едва не покинул спорт из-за нескольких травм пару лет назад, но все-таки смог не только вернуться, но и завоевать медаль.