Ушел из дома в легкой одежде и пропал: в Екатеринбурге ищут дезориентированного мужчину

Николай ушел из дома около 10 часов утра в пятницу и исчез.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017
В Екатеринбурге пропал 60-летний Воронов Николай Геннадьевич. Он ушел из дома 10 ноября в легкой одежде и исчез.
Николай ушел около 10 часов утра пятницы из дома в районе перекрестка улиц Волгоградской и Амундсена. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.
- Был одет в коричневую полудлинную куртку с капюшоном фирмы Adidas, синие джинсы, черные ботинки. Рост около 175 см, крупное телосложение. Волосы зачесаны назад, седая борода, - рассказала родственница пропавшего.
- Сообщить информацию о местонахождении Николая можно по телефонам 8-922-104-98-50, 8-956-830-75-76. К поискам мужчины подключился отряд "Лиза Алерт".