В Свердловской области полицейские спасли новорожденную девочку

Роженицу нужно было срочно доставить в роддом, но ее супруг заплутал в незнакомом городе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

В Асбесте благодаря полицейским удалось спасти младенца. Инспекторы ГИБДД доставили в роддом роженицу, которую муж пытался самостоятельно отвезти в больницу. Медики отмечают, что если бы женщину привезли на 10 минут позже, ребенок бы мог родиться мертвым.

Жительницу Заречного, у которой начались схватки, по медицинским показаниям было необходимо экстренно доставить в роддом Асбеста. Муж роженицы, чтобы не терять время, решил отвезти ее в больницу самостоятельно, но в чужом городе и в темное время суток заблудился и обратился за помощью к экипажу ДПС.

Автоинспекторы, включив маячки на машине, сопроводили автомобиль супругов до больницы без светофоров и остановок. Замглавврача по родовспоможению горбольницы Асбеста Валерий Бердинских позже рассказал, что если бы роженицу доставили в больницу всего на 10 минут позже, ребенок мог бы погибнуть.