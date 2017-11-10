Наверх
Ученые открыли еще одну серьезную опасность алкоголя
14:59, сегодня
В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки на трассе
14:21, сегодня
В Свердловской области полицейские спасли новорожденную девочку
14:00, сегодня1
Свердловчанин взял золото на чемпионате мира по самбо
13:08, сегодня
За 9 месяцев 2017 года текущая доходность пенсионных накоплений в ВТБ Пенсионный фонд составила 10,32% годовых
В Свердловской области 12-летняя девочка погибла под колесами снегоуборочной машины
11:32, сегодня
Синоптики: атлантический воздух удержит теплую погоду в Свердловской области
11:14, сегодня
Дети, попавшие в ДТП под Ярославлем, вернулись в Екатеринбург
10:19, сегодня
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
В Екатеринбурге до конца ноября можно бесплатно проверить содержание сахара в крови
20:57, 10.11.2017
В Екатеринбурге "Колизей" снова закрылся, не проработав и месяца
20:25, 10.11.2017
Лучший участковый Екатеринбурга работает на Уралмаше
20:16, 10.11.2017
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
Фотограф из Ирбита снял на видео редкое северное сияние
19:46, 10.11.2017
В Екатеринбурге суд лишил водительских прав женщину, которая никогда их не получала
19:35, 10.11.2017
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО представит балерина Илзе Лиепа
19:21, 10.11.2017
Ежедневный обзор по валютному рынку ВТБ: Ждем роста евро-доллара по итогам заседания ФРС
Михаил Галустян сыграет в страйкбол с суворовцами в Екатеринбурге
18:47, 10.11.2017
В 2018 году в Свердловских лесах посадят 30 миллионов новых деревьев
18:25, 10.11.20171
В Екатеринбурге пятилетнюю девочку насиловали мать и отчим
18:15, 10.11.2017
Повышение уровня безопасности услуги Интернет-банка Уралтрансбанка
В выходные закрывают улицу около Макаровского моста
18:10, 10.11.2017
Гостиницу "Исеть" реконструируют за 9,9 миллиона рублей
17:45, 10.11.2017
Разница – 300 граммов: Иван Штырков оказался легче Кристиана М'Пумбу за сутки до боя
17:41, 10.11.2017
Казначейство США перенесло акцент наращивания рыночного долга на 1 кв. 2018 года
Серийного поджигателя машин Екатеринбурга отправили за решетку
17:33, 10.11.20171
Дети, пострадавшие в ДТП под Ярославлем, вернутся в Екатеринбург сегодня ночью
17:05, 10.11.2017
"Обидно, что многие идут на "Матильду" из-за "клубнички": режиссер Алексей Учитель представил свой фильм в Екатеринбурге
16:20, 10.11.20171
Капремонт восстановит дома после стихийных бедствий
Семья из Екатеринбурга попала в аварию, когда возвращалась с горячих источников
16:12, 10.11.2017
В Свердловской области объявили предупреждение о смоге
16:01, 10.11.2017
За одно утро в Екатеринбурге поймали 22 водителя, которые перевозили детей без кресел
15:25, 10.11.2017
Группа ВТБ проводит мастер-классы по финансовой грамотности для детей
Обвиняемого в поджоге памятника Ельцину в Екатеринбурге депортируют на родину
14:57, 10.11.20172
В Екатеринбурге поймали парня, который забыл костыли в машине, когда угонял ее
14:27, 10.11.2017
В Екатеринбурге перестанут бесплатно кормить украинских школьников
13:40, 10.11.20171
Макроэкономический обзор: Рынок ждет очередных решений центробанков
Умер Михаил Задорнов
13:05, 10.11.20171
В Екатеринбурге до конца января закрывают парковку на площади 1905 года
12:57, 10.11.2017
Под Екатеринбургом людей хоронили на фермерской земле
12:50, 10.11.2017
В Екатеринбурге подвели итоги конкурса "Народный участковый"
12:43, 10.11.2017
Демо-версия Шерлока: рецензия на "Убийство в «Восточном экспрессе»"
12:34, 10.11.2017
В парке Маяковского начали заливать каток
11:59, 10.11.20171
В Екатеринбурге эвакуировали здание миграционного центра в Пионерском районе
11:40, 10.11.2017
На трассе Екатеринбург – Пермь погибли три человека
11:30, 10.11.2017
Великая транспортная пустыня: урбанист раскритиковал план возможной застройки ЭКСПО-парка в Екатеринбурге
10:57, 10.11.20171
С россиян снимут обязанность по установке счетчиков на воду и свет
10:09, 10.11.20176
В Свердловской области суд наказал мужчину за преступление, которого он не совершал
09:23, 10.11.2017
Выходные в Екатеринбурге с 11 по 12 ноября: слушаем "горячего итальянца", играем в лихие 90-е и смотрим на бои в клетке
09:00, 10.11.2017
В России хотят создать реестр недобросовестных родителей
08:45, 10.11.20171
В Екатеринбурге на одной улице сгорели BMW, две Toyota и Chevrolet Cruze
08:25, 10.11.2017
Холодно, но без осадков: прогноз погоды на выходные в Екатеринбурге
08:09, 10.11.2017
В разных районах Екатеринбурга снова эвакуируют кинотеатры и торговые центры
22:27, 09.11.20171
Из-за приезда Алексея Учителя в Ельцин Центре повсюду дежурила полиция
21:00, 09.11.2017
Болельщики будут ездить бесплатно на городском транспорте Екатеринбурга во время ЧМ-2018
20:40, 09.11.20175
В Госдуме одобрили законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума
19:53, 09.11.20172
В Свердловской области рождаемость снизилась почти на 12%
19:19, 09.11.20175
В 2018 году в Свердловской области подорожают коммунальные услуги
18:20, 09.11.20174
В Ижевске обрушился девятиэтажный дом
18:20, 09.11.2017
Один мужчина погиб, второй – в тяжелом состоянии: на свердловской трассе перевернулась иномарка
18:04, 09.11.2017

В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки на трассе

В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки на трассе
16+
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Следователи выясняют, были ли соблюдены меры безопасности при работе снегоуборочной машины на дороге.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки, которую сбила снегоуборочная машина. Напомним, трагедия произошла вечером 10 ноября на территории городского округа Заречный.
 
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По предварительным данным, авария могла произойти из-за ненадлежащей организации работы спецтранспорта и отсутствия мер безопасности.

- Сегодня, на основании постановления прокурора, уголовное дело изъято из производства органов полиции и передано для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел, - сообщили в областном Следственном комитете. - Предварительно установлено, что водитель КамАЗа, двигаясь по автодороге со стороны поселка Студенческий в сторону поселка Белореченский, допустил наезд на девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, в темной одежде без световозвращающих элементов, вне населенного пункта. Девочка шла по трассе одна, без сопровождения взрослых.

  • Во время расследования будет установлено, приняли ли должностные лица необходимые меры для обспечения безопасности пешеходов во время работы снегоуборочной машины.
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 11.11.2017, 14:21
Тэги: ДТП, Дети, Дороги
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
ЖКХ ГИБДД Крушение самолета под Ростовом Мультимедиа Афиша Женщины Студенты Баскетбол Новости России Гололед Путин Культура Корь Опрос Суд Бизнес Строительство ЧМ-2018 Красота Расстрел на Депутатской Мировые новости Новый год Интернет Мужчины Ловец покемонов Доска позора Музыка Новости дня Хоккей Жизнь в городе Образование ДТП Развлечения В Египте разбился самолет с российскими туристами Катастрофа Голодовка в колонии Растения Транспортная реформа Убийство Ирины Вахрушевой СМИ ЖКХ Свердловской области Репортаж Расписание Биатлон Производство Криминал Мода Выставки Психология Рецензия Транспорт Слухи Обрушение крыши на Калинина Тест Война ритуальных агентств Самолет Лайфхак Деньги Дороги Ошибки врачей Дети История Екатеринбурга Школа История успеха Спорт ИГИЛ Пожар Грипп Недвижимость Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Медицина Смерть Здоровье Екатеринбуржцы в разных странах Бэби-боксы Мистика Религия Отключение света Уралмаш, Эльмаш Шоу-бизнес Мотоциклы Необычное Кто заработал Финансы 9 мая Ту 154 Скандалы Политика Высокие технологии Скандал с Новиковым Приостановка полетов в Египет Убийство в Рахмангулово Дом-2 Погода ВУЗ Позитив Отдых Фото Грипп в Екатеринбурге Взятки Пусть говорят Футбол Видео Статистика Отношения Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ЗАГС Рейтинг Горящие авто МЧС Кризис и санкции Общественный транспорт Туризм Недвижимость Свердловской области Волейбол Новости Коллекторы Секс Скорая помощь Авто Экономика Военный репортаж Истории 9 мая Конкурсы Интервью Еда Животные Дорожные воины Личное Хэллоуин-2015 В Екатеринбурге -40 градусов Происшествия Эксклюзив Сибирская язва Искусство Расстрел Семья Ельцин-центр Храм святой Екатерины Взрыв Дело Пьянкова Горячее Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Экономия Снос монастыря на Качканаре Розыск Знаменитости Самолет Минобороны упал в Якутии Приговор Лошагину Парковки

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Мария Шмурыгина
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru