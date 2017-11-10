В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки на трассе

Следователи выясняют, были ли соблюдены меры безопасности при работе снегоуборочной машины на дороге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки, которую сбила снегоуборочная машина. Напомним, трагедия произошла вечером 10 ноября на территории городского округа Заречный.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По предварительным данным, авария могла произойти из-за ненадлежащей организации работы спецтранспорта и отсутствия мер безопасности.
- Сегодня, на основании постановления прокурора, уголовное дело изъято из производства органов полиции и передано для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел, - сообщили в областном Следственном комитете. - Предварительно установлено, что водитель КамАЗа, двигаясь по автодороге со стороны поселка Студенческий в сторону поселка Белореченский, допустил наезд на девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, в темной одежде без световозвращающих элементов, вне населенного пункта. Девочка шла по трассе одна, без сопровождения взрослых.
- Во время расследования будет установлено, приняли ли должностные лица необходимые меры для обспечения безопасности пешеходов во время работы снегоуборочной машины.