В Свердловской области возбудили уголовное дело после гибели 12-летней девочки на трассе

16+ Фото: УГИБДД по Свердловской области

Следователи выясняют, были ли соблюдены меры безопасности при работе снегоуборочной машины на дороге. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 11.11.2017 Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки, которую сбила снегоуборочная машина . Напомним, трагедия произошла вечером 10 ноября на территории городского округа Заречный. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". По предварительным данным, авария могла произойти из-за ненадлежащей организации работы спецтранспорта и отсутствия мер безопасности. - Сегодня, на основании постановления прокурора, уголовное дело изъято из производства органов полиции и передано для дальнейшего расследования в территориальный следственный отдел, - сообщили в областном Следственном комитете. - Предварительно установлено, что водитель КамАЗа, двигаясь по автодороге со стороны поселка Студенческий в сторону поселка Белореченский, допустил наезд на девочку, которая шла по краю проезжей части в попутном направлении, в темной одежде без световозвращающих элементов, вне населенного пункта. Девочка шла по трассе одна, без сопровождения взрослых. Во время расследования будет установлено, приняли ли должностные лица необходимые меры для обспечения безопасности пешеходов во время работы снегоуборочной машины.

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