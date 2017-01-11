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Екатеринбуржец отсудил 246 тысяч рублей у дорожных служб за упавший на автомобиль снег

Екатеринбуржец отсудил 246 тысяч рублей у дорожных служб за упавший на автомобиль снег
16+
Фото: Антон Тримайлов/«Наша Газета»
Дорожные службы заявляли, что уборка перехода не входила в их обязанности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Автомобилист из Екатеринбурга отсудил у дорожных служб 246 тысяч рублей за падение снега на машину, сообщает 12 января 2017 года пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в феврале 2016 года на 330 км федеральной трассы Р-242 Пермь–Екатеринбург. Екатеринбуржец на автомобиле «Киа Рио» ехал в уральскую столицу и на его машину упал снег с крыши надземного пешеходного перехода. Пострадал и водитель, и его автомобиль.

Через несколько месяцев владелец «Киа Рио» обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ФКУ «Уралуправдор» сумму за ущерб машине и компенсацию морального вреда.

В «Уралуправдоре» пытались выставить ответчиком подрядчика «Стройкомплект», который отвечал за содержание трассы. Эта компания в свою очередь заявила, что не обязана была убирать надземный переход от снега. Районный суд в итоге возложил ответственность за падение снега на «Уралуправдор».

  • Это решение было обжаловано в Свердловском областном суде, однако там решение первой инстанции оставили без изменений.
  • Согласно постановлению суда, «Уралуправдор» должен выплатить пострадавшему автомобилисту 246 160 рублей. Из них 223 958 рублей — на ремонт машины, 1 тысяча рублей в качестве компенсации морального вреда. Остальная сумма — это расходы по оплате услуг эксперта, на услуги представителя.
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Сергей Беляев, 12.01.2017, 19:07
Тэги: Суд, Деньги, Авто
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