Екатеринбуржец отсудил 246 тысяч рублей у дорожных служб за упавший на автомобиль снег

Дорожные службы заявляли, что уборка перехода не входила в их обязанности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Автомобилист из Екатеринбурга отсудил у дорожных служб 246 тысяч рублей за падение снега на машину, сообщает 12 января 2017 года пресс-служба Свердловского областного суда.

Инцидент произошел в феврале 2016 года на 330 км федеральной трассы Р-242 Пермь–Екатеринбург. Екатеринбуржец на автомобиле «Киа Рио» ехал в уральскую столицу и на его машину упал снег с крыши надземного пешеходного перехода. Пострадал и водитель, и его автомобиль.

Через несколько месяцев владелец «Киа Рио» обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с ФКУ «Уралуправдор» сумму за ущерб машине и компенсацию морального вреда.

В «Уралуправдоре» пытались выставить ответчиком подрядчика «Стройкомплект», который отвечал за содержание трассы. Эта компания в свою очередь заявила, что не обязана была убирать надземный переход от снега. Районный суд в итоге возложил ответственность за падение снега на «Уралуправдор».