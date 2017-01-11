Екатеринбургский бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве, покинул страну

Певца не остановила подписка о невыезде.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве, улетел из Екатеринбурга, несмотря на подписку о невыезде. Об этом 12 января 2016 года сообщает Znak.com.
Певец пояснил, что покинул страну, чтобы отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах.
— Вы должны знать, что подписка о невыезде – это не ограничение передвижений человека в принципе. Просто я обязан уведомлять о месте своего нахождения: куда улетел, когда вернусь, — пояснил Новиков свой отъезд.
Подписка о невыезде была взята с певца 10 января 2017 года. До этого он находился под домашним арестом.
- Решение поместить барда под домашний арест до 22 февраля 2017 года принял Верх-Исетский суд, однако Свердловский областной суд 29 декабря отменил постановление и отпустил Новикова, а также его партнера, экс-замминистра экономики региона Михаила Шилиманова.
- Александр Новиков обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере: по версии следствия, бард обманул пайщиков жилого комплекса «Бухта Квинс», который расположен в Екатеринбурге. Предполагаемый ущерб от действий Новикова достиг 36 миллионов рублей.