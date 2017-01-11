Екатеринбургский бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве, покинул страну

Певца не остановила подписка о невыезде.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Бард Александр Новиков, обвиняемый в мошенничестве, улетел из Екатеринбурга, несмотря на подписку о невыезде. Об этом 12 января 2016 года сообщает Znak.com.

Певец пояснил, что покинул страну, чтобы отдохнуть в Объединенных Арабских Эмиратах.

— Вы должны знать, что подписка о невыезде – это не ограничение передвижений человека в принципе. Просто я обязан уведомлять о месте своего нахождения: куда улетел, когда вернусь, — пояснил Новиков свой отъезд.

Подписка о невыезде была взята с певца 10 января 2017 года. До этого он находился под домашним арестом.