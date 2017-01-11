«Ясновидящие сказали, что она жива»: погибшую Дарью Зембицкую в Нижнем Тагиле все это время искали родные

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Родным пропавшей тагильчанки Дарьи Дембицкой гадалки рассказали, что она по-прежнему жива. Одна из ясновидящих была уверена, что Даша скрывается на теплотрассе, вторая четко сказала, что девушка точно не погибла и надо ее искать. Об этом рассказала подруга Даши Елена Ялунина.
- О том, что тело пропавшей Дарьи обнаружили в сугробе около трассы, рассказали сегодня, 12 января, родные.
- В убийстве подозревается бывший муж девушки.
- 28-летняя Дарья пропала 9 января в Нижнем Тагиле. Около ее машины, которую она ушла прогревать, нашли капли крови на снегу.
- Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» еще до того, как было найдено тело Дарьи.
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