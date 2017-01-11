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«Ясновидящие сказали, что она жива»: погибшую Дарью Зембицкую в Нижнем Тагиле все это время искали родные

«Ясновидящие сказали, что она жива»: погибшую Дарью Зембицкую в Нижнем Тагиле все это время искали родные
16+
Фото: из личного архива Дарьи ВКонтакте

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Родным пропавшей тагильчанки Дарьи Дембицкой гадалки рассказали, что она по-прежнему жива. Одна из ясновидящих была уверена, что Даша скрывается на теплотрассе, вторая четко сказала, что девушка точно не погибла и надо ее искать. Об этом рассказала подруга Даши Елена Ялунина.

  • О том, что тело пропавшей Дарьи обнаружили в сугробе около трассы, рассказали сегодня, 12 января, родные.
  • В убийстве подозревается бывший муж девушки.
  • 28-летняя Дарья пропала 9 января в Нижнем Тагиле. Около ее машины, которую она ушла прогревать, нашли капли крови на снегу.
  • Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» еще до того, как было найдено тело Дарьи.

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Марина Подкорытова, 12.01.2017, 08:57
Тэги: Криминал, Происшествия, Смерть
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