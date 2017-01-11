Депутата свердловского Заксобрания лишили прав за вождение в пьяном виде

Армена Карапетяна поймали пьяным за рулем в ночь на 11 декабря в Екатеринбурге.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Суд 12 января лишил водительских прав депутата областного Законодательного собрания Армена Карапетяна, который был пойман пьяным за рулем.
Мировой судья во время заседания в Железнодорожном суде приговорил Армена Карапетяна к лишению водительских прав на срок 1 год и 7 месяцев и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Депутата свердловского ЗакСО Карапетяна задержали в ночь на 11 декабря на улице Челюскинцев в Екатеринбурге. Мужчину, который находился за рулем автомобиля «Мерседес Гелендваген», остановили сотрудники ГИБДД для проверки документов.
Полицейские заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти медосвидетельствование, от чего Карапетян отказался. Вместо этого политик показал автоинспекторам удостоверение депутата Законодательного собрания.
- Кроме этого, Карапетян пытался доказать полицейским, что находился в машине в качестве пассажира, а позже вообще утверждал представителям СМИ, что не в курсе инцидента, так как находился в Москве.
- Онлайн-трансляцию НАШЕЙ из зала суда читайте здесь.
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