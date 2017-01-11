Екатеринбуржцы создали петицию против новой маршрутной схемы города

Изменения в движении общественного транспорта начнут вводить в июле 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Сети набирает популярность петиция против новой транспортной системы Екатеринбурга, размещенная жителем города Игорем Солонкиным на сайте Change.org 12 января.

Екатеринбуржцы подписывают петицию против новой транспортной схемы

Петиция адресована Минтранспорта РФ, свердловскому министерству транспорта и связи и администрации Екатеринбурга. В документе говорится, что транспортная причина вызовет катастрофу в городе, так как пенсионерам, инвалидам, женщинам с маленькими детьми и беременным екатеринбурженкам будет очень сложно ездить на общественном транспорте с постоянными пересадками.

Петицию подписали более двух тысяч человек

Кроме этого, автор петиции указывает на то, что новая схема предлагает оставить во многих районах Екатеринбурга только троллейбусные и трамвайные маршруты, что может привести к транспортному коллапсу в случае отключения электричества. По состоянию на 19.00 часов 12 января петицию подписали 2 026 человек из необходимых 2 500.

Новая маршрутная схема Екатеринбурга была разработана фондом «Город.PRO» при участии зарубежных экспертов. По мнению авторов проекта, схема сделает общественный транспорт доступнее и сократит время пребывания в пути. Проект предполагает частые пересадки, минимальное время ожидания транспорта на остановках, а также введение повременного тарифа на проезд.

Нововведения начнут реализовывать 1 июля 2017 года, в связи с чем в Екатеринбурге ичезнут 114 маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов.

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