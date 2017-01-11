Екатеринбурженку, осужденную за репост видео с издевательствами над детьми, посадили в карцер

Женщина проведет в карцере две недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Воспитателя из Екатеринбурга и мать трехлетнего ребенка Евгению Чудновец, осужденную за репост видео с издевательствами над детьми в летнем лагере, посадили в карцер. Об этом 12 января на своей странице в Фейсбуке сообщил муж Евгении Андрей Мясников.

Мать трехлетнего ребенка из Екатеринбурга посадили в карцер

По словам Андрея, Евгению поместили в карцер на 15 суток, что является самым строгим наказанием за нарушения. В колонии, где воспитательница отбывает свой пятимесячный срок, назвать причину такого решения отказались, сообщив, что это служебная информация.

По мнению Мясникова и общественников, такая мера в отношении Евгений стала ответом на публикации в СМИ и вызванный этим общественный резонанс.

Воспитательницу посадили в тюрьму за репост видео

Несколько лет назад Евгения репостнула на свою страницу в соцсети видео, на котором вожатые летнего лагеря в Курганской области издеваются над маленьким ребенком. Таким образом женщина хотела привлечь внимание к насилию над детьми и поспособствовать наказанию виновных - девушку и парня из числа вожатых, которых в итоге посадили в тюрьму на три года и шесть лет.

Через полгода после вынесения приговоров вожатым было возбуждено уголовное дело против самой Евгении, которую обвинили в распространении детской порнографии - мальчик на том видео был без одежды. Суд признал воспитательницу виновной и приговорил к шести месяцам тюрьмы, однако позже приговор был смягчен до пяти месяцев.

После огласки ситуации в СМИ делом Евгении заинтересовались сотрудники Следственного комитета РФ, прокуроры, депутаты и общественники.

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