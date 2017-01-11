Екатеринбурженка бросила в аэропорту собаку, которую не пустили на борт

Позже сотрудники аэропорта нашли болонку мертвой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Пассажирка транзитного рейса из Екатеринбурга в Гамбург бросила свою собаку в Кольцово в ночь на 25 декабря, так как болонку не разрешила перевозить авиакомпания. В результате собака погибла, сообщает life.ru сегодня, 12 января.

Екатеринбурженка бросила в Кольцово свою собаку, которую не допустили на борт

Собаку по кличке Тори не допустили на борт из-за нарушения хозяйкой норм перевозки животных, установленных авиакомпанией. Пассажирка торопилась на рейс и решила оставить болонку в переноске за стойками регистрации в аэропорту Екатеринбурга.

Болонку нашли мертвой сотрудники аэропорта

После прибытия в Гамбург женщина дала объявления на нескольких сайтах с просьбой помочь найти болонку, по которой скучают и плачут дети. Свой поступок хозяйка собаки объяснила тем, что при регистрации пса не взяли на борт, а пассажирка торопилась в Гамбург к детям. При этом женщина написала, что готова заплатить штраф.

Однако семья свою болонку больше не увидит – в тот день сотрудники клининговой службы аэропорта обнаружили собаку мертвой в сугробе. Болонка была вне клетки и, судя по всему, замерзла насмерть.

Представители аэропорта сообщили, что проблему с собакой можно было решить – никто бы не дал ей умереть, так как в Кольцово работают сотрудники государственного ветеринарного контроля, сотрудники таможни, есть кинологическая служба, которая ежедневно работает с собаками и к работникам которой можно было обратиться за помощью.

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