Коммерческие перевозчики подадут в суд на администрацию Екатеринбурга из-за новой маршрутной схемы

Предпринимателей возмутили новые условия перевозок для общественного транспорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Коммерческие перевозчики пригрозили подать в суд на администрацию Екатеринбурга из-за новых условий допуска на маршрутную сеть города, сообщает 12 января 2017 года ЕАН.

Убытки и закрытие бизнеса

Транспортники признаются, что некоторым из них придется закрывать бизнес из-за новых условий перевозок для общественного транспорта. В частности, речь идет о запрете на использование при перевозках автобусов малой вместимости.

Кроме того, компании недовольны, что власти города досрочно разорвут с ними контракт.

— Контракт расторгают досрочно, а автобусы, которые мы эксплуатируем на этом маршруте, у нас до сих пор находятся в лизинге. Нам придется, видимо, обращаться в суд с требованием обязать мэрию компенсировать убытки, — сказал директор компании «Пегас» Алексей Свешников. — У нас на два предприятия – четыре маршрута, и все они стоят в списке на отмену. Многие автобусы еще в лизинге, и, скорее всего, придется тоже подавать в суд. Пока мы не приняли окончательное решение, будем смотреть по ситуации, — добавил руководитель компаний «Декар» и «Декар-Бас» Сергей Ельцов.

Бунт горожан

Одновременно с перевозчиками к активным действиям перешли горожане, недовольные новой маршрутной сетью. В настоящее время на портале change.org ведется сбор подписей против реформы общественного транспорта в Екатеринбурге.

Автор петиции считает, что по предложенной схеме, которая предусматривает пересадки, будет сложно ездить пенсионерам, инвалидам и семьям с маленькими детьми. Также авторов обращения не устраивает, что ряд районов города оставляют только с троллейбусами и трамваями. Таким образом, говорится в петиции, в случае ДТП, когда электротранспорт не сможет объехать аварию, горожане останутся без общественного транспорта.

— Мы понимаем, что, возможно, городской транспорт Екатеринбурга нуждается в реформе. Мы поддерживаем некоторые из мер, которые предлагают организаторы реформы (в частности, появление строгого расписания на всех маршрутах, регулярность транспорта, выделение отдельных полос под общественный транспорт), но категорически против предлагаемой схемы маршрутов, — говорится в обращении.