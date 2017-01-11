Минфин РФ предложил увеличить стоимость водки к лету 2017 года

Минфин РФ выступил с инициативой поднять минимальную цену на бутылку водки на 15 процентов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Минфин РФ предложил повысить минимальную стоимость бутылки водки на 15 процентов к июню 2017 года, сообщает РИА «Новости» сегодня, 12 января.

Минфин хочет увеличить минимальную стоимость водки

Министерство финансов выступило с инициативой поднять минимальную цену на водку. Ведомство подготовило соответствующий приказ, реализовать нововведение планируется в июне 2017 года. Необходимость роста минимальной стоимости водки в Минфине объяснили ростом акцизов , увеличением затрат на производство, электроэнергию, подорожанием федеральных специальных марок и ростом налогов.

Рост минимальной цены на водку сократит распространение контрафактного алкоголя

Кроме этого, по мнению авторов проекта, такие меры будут противодействовать распространению контрафактного алкоголя. В августе 2016 года Минфин предлагал повысить минимальную стоимость водки до 197 рублей на пол-литра, однако российские власти не поддержали эту инициативу.

Минпромторг выступил против повышения минимальной цены на водку и предложил снизить ее до сотни рублей на 0,5 литра. Такую позицию министерство объяснило тем, что некоторые ограничения на торговлю спиртным являются избыточными и неоправданными.

В ноябре 2016 года Минфин РФ подготовил законопроект, запрещающий индивидуальным предпринимателям торговать пивом.

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