Минфин РФ предложил увеличить стоимость водки к лету 2017 года

Минфин РФ выступил с инициативой поднять минимальную цену на бутылку водки на 15 процентов.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Минфин РФ предложил повысить минимальную стоимость бутылки водки на 15 процентов к июню 2017 года, сообщает РИА «Новости» сегодня, 12 января.
Минфин хочет увеличить минимальную стоимость водки
Министерство финансов выступило с инициативой поднять минимальную цену на водку. Ведомство подготовило соответствующий приказ, реализовать нововведение планируется в июне 2017 года. Необходимость роста минимальной стоимости водки в Минфине объяснили ростом акцизов, увеличением затрат на производство, электроэнергию, подорожанием федеральных специальных марок и ростом налогов.
Рост минимальной цены на водку сократит распространение контрафактного алкоголя
Кроме этого, по мнению авторов проекта, такие меры будут противодействовать распространению контрафактного алкоголя. В августе 2016 года Минфин предлагал повысить минимальную стоимость водки до 197 рублей на пол-литра, однако российские власти не поддержали эту инициативу.
- Минпромторг выступил против повышения минимальной цены на водку и предложил снизить ее до сотни рублей на 0,5 литра. Такую позицию министерство объяснило тем, что некоторые ограничения на торговлю спиртным являются избыточными и неоправданными.
- В ноябре 2016 года Минфин РФ подготовил законопроект, запрещающий индивидуальным предпринимателям торговать пивом.
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