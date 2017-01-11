Новые маршруты автобусов, которые появятся в Екатеринбурге с лета 2017 года

НАША публикует схему новой маршрутной сети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет действовать новая маршрутная сеть. С этого времени у нас отменят 114 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. А вместо них появится другой транспорт. Сейчас уже известно, автобусы с какими номерами будут курсировать по Екатеринбургу вместо прежних – всего их будет 45.

С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет действовать новая маршрутная сеть. С этого времени у нас отменят 114 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. А вместо них появится другой транспорт. Сейчас уже известно, автобусы с какими номерами будут курсировать по Екатеринбургу вместо прежних – всего их будет 45.

Новые маршруты автобусов:

№ 40 «Академика Сахарова – ЖБИ»

№ 41 «Железнодорожный вокзал – ДМБ № 9»

№ 42 «СТЦ МЕГА – Фабрика «Авангард»

№ 44 «ТЦ Сибирский тракт – Областной рынок на Громова»

№ 45 «Бориса Ельцина – СТЦ МЕГА»

№ 46 «Мичуринский – Синие Камни»

№ 47 «Южная – ЖК «Светлый»

№ 48 «Железнодорожный вокзал – Северный Химмаш»

№ 49 «Железнодорожный вокзал – мкр. Компрессорный»

№ 49А «Железнодорожный вокзал – станция Кольцово»

№ 50 «ЦПКиО – Пехотинцев»

№ 51 «ТЦ Карнавал – Вокзальная»

№ 52 «Кольцово – метро «Ботаническая»

№ 53 «мкр. Солнечный – Железнодорожный вокзал»

№ 70 «Павла Шаманова – 17-я Мехколонна»

№ 71 «Академгородок – ЖК «Светлый»

№ 72 «Железнодорожный вокзал – НПЦ Онкология»

№ 73Э «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово»

№ 74 «Кирпичный завод – УрФУ»

№ 75«Парк Победы – Совхозная»

№ 76 «ТЦ Карнавал – Ползунова»

№ 77 «7 Ключей – Уралтехгаз – Монтажников»

№ 78 «Шувакиш – Хлебокомбинат № 3»

№ 79 «Елизавет – Южная подстанция»

№ 80 «УЗТМ – Центр Культуры»

№ 80А «УЗТМ – пос. Садовый – ст. Березит»

№ 81 «ф-ка Авангард – КОР»

№ 82 «Восточная – п. Изоплит»

№ 82А «Восточная – п. Калиновский»

№ 83 «Елизавет – ТЦ «Леруа Мерлен»

№ 84 «40-летия Комсомола – Ново-Свердловская ТЭЦ»

№ 85 «УрФУ – п. Исток»

№ 86 «Ритейл-порт «Докер» – Водная»

№ 87 «п. Исток – мкр. Компрессорный – Кольцово»

№ 88 «Южная – п. Рудный»

№ 89 «мкр. Солнечный – с. Горный Щит – п. Широкая Речка»

№ 90 «мкр. Солнечный – п. Шабровский»

№ 91«мкр. Солнечный – п. Зеленый Бор – с. Верхнемакарово»

№ 92 «Контрольная – п. Медный»

№ 92А «Контрольная – Лесное кладбище»

№ 93 «Контрольная – оз. Чусовское»

№ 94 «Контрольная – п. Палкинский Торфяник»

№ 95 «Контрольная – п. Северка»

№ 96 «Громова – Посадская»

Ниже НАША публикует новую схему маршрутной сети, которая появится в Екатеринбурге.