Новые маршруты автобусов, которые появятся в Екатеринбурге с лета 2017 года

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет действовать новая маршрутная сеть. С этого времени у нас отменят 114 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. А вместо них появится другой транспорт. Сейчас уже известно, автобусы с какими номерами будут курсировать по Екатеринбургу вместо прежних – всего их будет 45.
С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет действовать новая маршрутная сеть. С этого времени у нас отменят 114 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. А вместо них появится другой транспорт. Сейчас уже известно, автобусы с какими номерами будут курсировать по Екатеринбургу вместо прежних – всего их будет 45.
Новые маршруты автобусов:
- № 40 «Академика Сахарова – ЖБИ»
- № 41 «Железнодорожный вокзал – ДМБ № 9»
- № 42 «СТЦ МЕГА – Фабрика «Авангард»
- № 44 «ТЦ Сибирский тракт – Областной рынок на Громова»
- № 45 «Бориса Ельцина – СТЦ МЕГА»
- № 46 «Мичуринский – Синие Камни»
- № 47 «Южная – ЖК «Светлый»
- № 48 «Железнодорожный вокзал – Северный Химмаш»
- № 49 «Железнодорожный вокзал – мкр. Компрессорный»
- № 49А «Железнодорожный вокзал – станция Кольцово»
- № 50 «ЦПКиО – Пехотинцев»
- № 51 «ТЦ Карнавал – Вокзальная»
- № 52 «Кольцово – метро «Ботаническая»
- № 53 «мкр. Солнечный – Железнодорожный вокзал»
- № 70 «Павла Шаманова – 17-я Мехколонна»
- № 71 «Академгородок – ЖК «Светлый»
- № 72 «Железнодорожный вокзал – НПЦ Онкология»
- № 73Э «Железнодорожный вокзал – аэропорт Кольцово»
- № 74 «Кирпичный завод – УрФУ»
- № 75«Парк Победы – Совхозная»
- № 76 «ТЦ Карнавал – Ползунова»
- № 77 «7 Ключей – Уралтехгаз – Монтажников»
- № 78 «Шувакиш – Хлебокомбинат № 3»
- № 79 «Елизавет – Южная подстанция»
- № 80 «УЗТМ – Центр Культуры»
- № 80А «УЗТМ – пос. Садовый – ст. Березит»
- № 81 «ф-ка Авангард – КОР»
- № 82 «Восточная – п. Изоплит»
- № 82А «Восточная – п. Калиновский»
- № 83 «Елизавет – ТЦ «Леруа Мерлен»
- № 84 «40-летия Комсомола – Ново-Свердловская ТЭЦ»
- № 85 «УрФУ – п. Исток»
- № 86 «Ритейл-порт «Докер» – Водная»
- № 87 «п. Исток – мкр. Компрессорный – Кольцово»
- № 88 «Южная – п. Рудный»
- № 89 «мкр. Солнечный – с. Горный Щит – п. Широкая Речка»
- № 90 «мкр. Солнечный – п. Шабровский»
- № 91«мкр. Солнечный – п. Зеленый Бор – с. Верхнемакарово»
- № 92 «Контрольная – п. Медный»
- № 92А «Контрольная – Лесное кладбище»
- № 93 «Контрольная – оз. Чусовское»
- № 94 «Контрольная – п. Палкинский Торфяник»
- № 95 «Контрольная – п. Северка»
- № 96 «Громова – Посадская»
Ниже НАША публикует новую схему маршрутной сети, которая появится в Екатеринбурге.
- Новую маршрутную сеть Екатеринбурга презентовали на «Иннопроме-2016». Ее разработкой занимался фонд развития городов «Город.ПРО» вместе с американским специалистом, урбанистом Джарретом Уокером
- Согласно проекту, в Екатеринбурге вместо существующих 128 маршрутов общественного транспорта должно остаться 58. Главная ее суть – добираться до конечной точки за счет частых пересадок.