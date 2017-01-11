На свердловской трассе полицейские спасли замерзающую семью с маленьким ребенком

Автомобиль семьи сломался посреди дороги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Сотрудники ГИБДД спасли семью с ребенком полутора лет, у которой сломался на трассе автомобиль, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД 12 января.

На Серовском тракте сломалась машина семьи с ребенком

Машина семьи сломалась на трассе Екатеринбург - Серов неподалеку от Невьянска. В автомобиле находились трое взрослых и ребенок полутора лет. Водитель Иван Дешенцев испугался, что малыш замерзнет, и решил обратиться к полицейским.

Полицейские спасли замерзающую семью

На помощь семье выехал экипаж ГИБДД в составе двух лейтенантов Владимира Кириллова и Дмитрия Удалых. Автоинспекторы предложили семье отогреться в служебной машине, после чего отправили ее попутным транспортом в Екатеринбург. Полицейские остались ждать автоэвакуатор, который увез заглохшую машину.