На свердловской трассе полицейские спасли замерзающую семью с маленьким ребенком

Автомобиль семьи сломался посреди дороги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Сотрудники ГИБДД спасли семью с ребенком полутора лет, у которой сломался на трассе автомобиль, сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД 12 января.
На Серовском тракте сломалась машина семьи с ребенком
Машина семьи сломалась на трассе Екатеринбург - Серов неподалеку от Невьянска. В автомобиле находились трое взрослых и ребенок полутора лет. Водитель Иван Дешенцев испугался, что малыш замерзнет, и решил обратиться к полицейским.
Полицейские спасли замерзающую семью
На помощь семье выехал экипаж ГИБДД в составе двух лейтенантов Владимира Кириллова и Дмитрия Удалых. Автоинспекторы предложили семье отогреться в служебной машине, после чего отправили ее попутным транспортом в Екатеринбург. Полицейские остались ждать автоэвакуатор, который увез заглохшую машину.
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Это не первый случай, когда полицейские спасают замерзающих пассажиров транспорта на свердловских трассах. Так, 26 декабря на Серовском тракте около Невьянска сломалась иномарка, в которой находилась женщина с детьми. Неравнодушные водители сообщили об этом в полицию.
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20 декабря на трассе под Нижним Тагилом полицейские спасли замерзающего водителя грузовика, который вез детские подарки к Новому году. Его машина заглохла из-за сильного мороза, прибывшие полицейские всю ночь помогали мужчине справиться с поломкой.