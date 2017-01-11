Оставят ли Екатеринбург без автобусов? Автор новой схемы объяснил причину паники горожан

В фонде «Город.PRO» пообещали представить маршрутную схему с учетом пожелания горожан.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

За последние два дня жителей Екатеринбурга накрыла паника после новостей о грядущем сокращении маршрутов общественного транспорта. У горожан создалось впечатление, что некоторые районы уральской столицы останутся без сообщения. Учредитель фонда «Город.PRO» Андрей Толмачев 12 января 2017 года объяснил НАШЕЙ, чего ждать от реформы общественного транспорта города.

«Это проходной документ»

В разговоре с корреспондентом НАШЕЙ Толмачев пояснил, что документ, в котором говорится о сокращении сотни маршрутов, на самом деле является проходным.

— Администрация города в рамках своих процедур подготовила план перевозок. Но этот документ предназначен в первую очередь для перевозчиков, чтобы они понимали, что происходит на рынке. Как все заметили, акцент сделан на автобусы. С троллейбусами и трамваями связаны другие юридические процедуры. По факту опубликованный документ является проходным и носит чисто нормативный характер, — пояснил Толмачев.

По его словам, смысл оптимизации заключается в том, чтобы сгруппировать большие автобусы на одних маршрутах, что позволит пускать их по маршруту через каждые пять минут.

— Больших автобусов в городе не станет меньше, они как ходили, так и будут ходить. Просто, к примеру, если из Академического было 12 маршрутов и ходили они в разные стороны, но редко, то теперь будет один, но с частотой в пять минут, — пояснил Толмачев.

Старая версия схемы

Откуда пошла паника

Учредитель фонда считает, что по большей части причиной паники стало отсутствие серьезных инфоповодов после окончания новогодних каникул.

— СМИ самостоятельно узнали об этом документе. Они обращаются в Администрацию города, там молчат. СМИ публикуют данные из этого плана, а что видят люди? Человек читает, что сокращают более 100 маршрутов и создают около 40. Это без учета троллейбусов и трамваев, но у человека перед глазами цифра 100. У горожан создается впечатление, что они остаются без общественного транспорта, — считает учредитель фонда «Город.PRO».

Впрочем, Толмачев надеется, что из волнений можно извлечь пользу. По его словам, представители фонда призывали Администрацию города, как можно раньше начать информационную кампанию.

— Мы им объяснили, как это сделать, они вроде поняли, но так ничего и не сделали. Надеюсь, что после этого шока Администрация города поймет, что хватит тянуть с информационной кампанией, — отметил учредитель фонда.