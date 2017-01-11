И рыбка, и пчелка, и кошечка: с 2018 года все домашние животные в РФ должны быть прочипированы и занесены в реестр

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Правительстве РФ рассказали, что с начала 2018 года в России будет введена общая система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. Об этом 12 января написала газета «Известия».

По поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича, каждому животному на территории России надо будет присвоить уникальный 15-значный идентификационный номер (УИН). К нему в специальной системе будет привязана подробная информация о нем: о его предках, потомках и продуктивности, о его виде, породе и масти, болезнях, посещениях ветеринара, о собственниках животного и так далее.

Владельцам домашних питомцев и фермерам придется ставить своим животных чипы, татуировки или тавры с УИН.

В пресс-службе Минсельхоза уточнили, что поручение было дано на основе ведомственного приказа «Об утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету».

— Процесс маркировки пройдет в два этапа. Чипирование с 1 января 2018 года обязательно нужно сделать лошадям, крупному рогатому скоту, оленям, верблюдам, а с 2019 года — домашней птице, свиньям, кроликам, пушным зверям и даже пчелам и рыбам, — отметили в ведомстве.

Конечно, каждую рыбку или пчелу ловить и чипировать будет не обязательно, достаточно поставить УИН на аквариум или всю пасеку.

Изменения коснутся и домашних собак и кошек: они также подлежат чипированию и внесению в реестр.

Пока неясно, нужно ли будет чипировать только тех животных, которые родились после 2018 года, или вообще всех.

Не присваивать УИН разрешат только диким животным, обитающим в естественной среде.

В Краснодарском крае уже вступил в силу закон о чипировании домашних животных.