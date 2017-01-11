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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал сокращение автобусных маршрутов в Екатеринбурге

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал сокращение автобусных маршрутов в Екатеринбурге
16+
Фото: Дмитрий Шевалдин/«Наша Газета»
Глава региона объяснил причину страха среди горожан из-за оптимизации маршрутной сети.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею реформы общественного транспорта Екатеринбурга. Заявление главы региона 12 января 2017 года распространил департамент информационной политики губернатора.

В первую очередь Куйвашев одобрительно отозвался об идее оптимизации маршрутной сети в уральской столице.

— При этом любая реформа должна быть прежде всего эффективной. А это значит, что люди должны меньше времени проводить в пути и меньше времени ожидать свой маршрут, особенно учитывая климатические особенности нашего региона. Никакие реформы не должны осложнять жизнь, — сказал Куйвашев.

Вместе с тем губернатор посетовал на то, что горожанам не донесли полную информацию об оптимизации маршрутной сети. По мнению губернатора, это и стало причиной паники среди жителей Екатеринбурга.

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Сергей Беляев, 12.01.2017, 14:38
Тэги: Общественный транспорт, Политика
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