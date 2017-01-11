Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поддержал сокращение автобусных маршрутов в Екатеринбурге

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею реформы общественного транспорта Екатеринбурга. Заявление главы региона 12 января 2017 года распространил департамент информационной политики губернатора.
В первую очередь Куйвашев одобрительно отозвался об идее оптимизации маршрутной сети в уральской столице.
— При этом любая реформа должна быть прежде всего эффективной. А это значит, что люди должны меньше времени проводить в пути и меньше времени ожидать свой маршрут, особенно учитывая климатические особенности нашего региона. Никакие реформы не должны осложнять жизнь, — сказал Куйвашев.
Вместе с тем губернатор посетовал на то, что горожанам не донесли полную информацию об оптимизации маршрутной сети. По мнению губернатора, это и стало причиной паники среди жителей Екатеринбурга.
- Ранее про оптимизацию маршрутной сети в городе высказался руководитель службы квартальных Орджоникидзевского района Алексей Беззуб.
- С 1 июля 2017 года в Екатеринбурге будет действовать новая маршрутная сеть. С этого времени в городе отменят 114 маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев. А вместо них появится другой транспорт.