В Екатеринбурге изнасилование 15-летней девушки раскрыли спустя шесть лет

Насильника нашли в колонии, где он сидит за еще более давнее преступление аналогичного характера.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Екатеринбурге следователи обнаружили обвиняемого в изнасиловании 15-летней девушки в колонии, сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета 12 января.

Летом 2010 года 15-летняя девочка обратилась в полицию и сообщила, что ее изнасиловал неизвестный мужчина. Следователи взяли генетический материал и провели экспертизу, однако насильника оперативно найти не удалось. Силовики занесли в базу данные и приостановили дело.

Спустя шесть лет в базе было обнаружено совпадение по данным: выяснилось, что насильник сидит в тюрьме за изнасилование в 2006 году.

Сейчас следователи проводят экспертизы, в скором времени мужчине будет предъявлено обвинение.

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