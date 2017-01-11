В Екатеринбурге лопнувшее колесо троллейбуса разбило стекла в «десятке»

За рулем легковушки находилась девушка.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
В Екатеринбурге у троллейбуса № 3 лопнуло колесо, взрывная волна выбила окна в легковом автомобиле, в салоне которого находилась горожанка Анастасия. Об инциденте девушка сообщила 12 января в соцсети «ВКонтакте».
По словам Анастасии, она ехала в своей «десятке», когда взрывной волной в машине выбило боковое зеркало, от удара треснули боковое и лобовое стекла. Оказалось, что у стоявшего рядом троллейбуса лопнуло заднее колесо. Все произошло в 6.40 утра на площадке у вокзала. Теперь Анастасия ищет свидетелей произошедшего и водителей, чьи видеорегистраторы могли записать инцидент.
Интернет-пользователи посоветовали Анастасии обратиться в трамвайно-троллейбусное управление и требовать компенсации.
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