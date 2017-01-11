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«Ребенка не вывели из наркоза»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели девочки после посещения стоматолога

«Ребенка не вывели из наркоза»: в Екатеринбурге начался процесс по делу о гибели девочки после посещения стоматолога
16+
Фото: znak.com
Сегодня состоялось предварительное слушание и была назначена дата первого заседания по уголовному делу.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Несколько минут назад в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга состоялось первое предварительное слушание суда по уголовному делу о гибели двухгодовалой девочки после посещения кабинета стоматологии в ДГКБ № 9. Корреспондент «Нашей Газеты» сегодня, 12 января, рассказал, как прошел суд.

Состоялось предварительное слушание по уголовному делу о гибели девочки

Предварительное слушание, как и полагается, проходило за закрытыми дверями. Длился этот процесс около часа.

На скамье подсудимых – врач-анестезиолог-реаниматолог Артем Шабалин. Ему первому суд предоставил слово.

Но обвиняемый был немногословен и покинул суд без комментариев:

Без комментариев. Я уже все сказал, – это все, что прозвучало.

Отец погибшего ребенка, Иван Епифанов в свою очередь заявил на этом слушании, что обвиняемый врач Артем Шабалин своей вины в гибели ребенка не видит. Об этом сказал также и адвокат потерпевших Борис Ченцов.

После окончания заседания он дал журналистам следующий комментарий: 

Врач-анестезиолог вынес ребенка на руках в бессознательном состоянии, хотя ребенок должен был находиться в палате пробуждения. Было ли в этом нарушение – выяснят специалисты, которые будут привлечены. Врач не разбудил ребенка, а перенес в палату под присмотр матери. Экспертиза показала, что ребенка не вывели из наркоза, и в этом был недосмотр. Но врач не признает свою вину.

Что касается введенного девочке препарата, Иван Епифанов сообщил, что у нее не было на него реакции, это доказал гражданский суд.  

Кома после анестезии

Напомним, НАША писала ранее, что двухгодовалая Лиза впала в кому после посещения кабинета стоматологии в отделении челюстно-лицевой хирургии 9-й детской горбольницы. Ребенку лечили кариес под анестезией. Из комы ребенок так и не вышел, и впоследствии Лиза скончалась – в июне 2016 года.

Уголовное дело в отношении врача

По факту смерти ребенка в отношении 34-летнего врача-анестезиолога Артема Шабалина было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Ему грозит до трех лет лишения свободы и лишение права заниматься профессиональной деятельностью.

  • Первое заседание суд назначил на 18 января. Процесс будет открытым.
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Дмитрий Шевалдин, 12.01.2017, 17:23
Тэги: Суд, Медицина, Дети
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