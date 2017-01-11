В Екатеринбурге скорая не приехала к больному ребенку с температурой 40 градусов

Мать трехлетнего малыша ждала врачей всю ночь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Екатеринбурженка так и не дождалась скорой помощи, которую вызвала к своему больному ребенку, сообщает «Уралинформбюро» сегодня, 12 января.

В Екатеринбурге скорая помощь не приехала к больному ребенку

В Екатеринбурге мать трехлетнего ребенка позвонила в скорую помощь, так как у заболевшего малыша поднялась температура 39,9 градуса. Первый звонок женщина сделала в 22.31, дежурный врач приняла вызов, однако бригада медиков так и не приехала. Тогда мать позвонила в скорую еще раз – в полночь, при этом трубку на том конце провода не поднимали в течение 20 минут.

Когда екатеринбурженке ответили, та возмутилась долгим ожиданием скорой , на что ей ответили, что первый вызов не был зарегистрирован.

Материалы об инциденте переданы в Минздрав области

После звонка женщина продолжила ждать скорую и попыталась сбить температуру у малыша самостоятельно, однако у нее ничего не получилось – ребенка от высокой температуры уже начало тошнить. В половине второго ночи матери позвонили из службы скорой помощи и спросили, как чувствует себя больной. В это время ребенок спал, однако женщина не сняла вызов и продолжила ждать медиков.

Скорая помощь так и не приехала к ребенку. Позже женщина написала жалобу на портале «Доступная медицина». Материалы об этом случае переданы в свердловский Минздрав.

9 января скорая помощь не приехала к молодому жителю Ирбита, которому требовалась срочная операция.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!