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Попытка номер два: в Екатеринбурге идет суд по делу депутата Армена Карапетяна

Попытка номер два: в Екатеринбурге идет суд по делу депутата Армена Карапетяна
16+
Фото: zsso.ru
Народному избраннику грозит лишение прав за пьяную езду.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Железнодорожном районном суде Екатеринбурга 12 января 2017 года проведут повторное рассмотрение административного дела в отношении депутата свердловского Заксобрания Армена Карапетяна. НАША ведет онлайн-трансляцию из зала суда.

Напомним, в ночь на 11 декабря 2016 года сотрудники ГИБДД остановили в Екатеринбурге автомобиль Mercedes с армянскими госномерами, в котором находился подвыпивший депутат Армен Карапетян. Водитель отказался предоставить инспекторам свои права и начал размахивать удостоверением депутата ЗакСо Свердловской области.

В итоге автоинспекторы силой сопроводили народного избранника в служебную машину. Он отказался от медицинского освидетельствования, а позже заявил журналистам, что ехал в автомобиле пассажиром.

Ранее НАША подробнее писала о личности депутата Армена Карапетяна.

Рассмотрение дела было запланировано на 21 декабря 2016 года. В отношении депутата были составлены материалы по 1 части 12.3 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим при себе документов на транспортное средство») и части 1 статьи 12.26 КоАП РФ («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»). Однако Карапетян в суд не пришел. Его интересы представлял адвокат.

Судья Юлия Денисова в свою очередь указала, что депутата не известили «соответствующим образом» о суде.

 

Заседание началось в 10.10. НАШ корреспондент передает из зала суда.

Съемка запрещена.

Армен Карапетян снова не явился в суд.

10.15. Адвокат Арсений Ваганов заявляет несколько ходатайств. Прежде всего, он представляет множество грамот и благодарностей в адрес своего подзащитного, в том числе грамоту от РПЦ.

Затем адвокат просит суд исключить из дела протокол от ГИБДД, из-за которого депутата лишают прав. Защитник заявил, что Карапетян не стал дышать в алкометр, так как был возмущен насилием со стороны сотрудников дорожной инспекции. Кроме того, нет никаких доказательств того, что Карапетян был за рулем. 

На моего подзащитного была устроена загонная охота, – заявил Арсений Ваганов.

10.27. Судья отклоняет это ходатайство, и протокол остается в деле. Более того, суд заявил, что будет заслушан инспектор ГИБДД Базуев. 

Согласно протоколу, автомобиль Карапетяна остановили 10 декабря в 5.43. У депутата был запах алкоголя.

10.42. Защита выдвинула версию о том, что Карапетяна подставили, так как во время его задержания у сотрудников ГИБДД не работала видеокамера. Точнее, не был зафиксирован момент вывода Карапетяна из автомобиля, в то время как последующие действия были записаны. Адвокат на этом основании утверждает, что его подзащитный невиновен, а полицейские пытаются «сломать» его, принуждая к медицинскому освидетельствованию.

Выясняется, что задерживали депутата четыре экипажа ГИБДД.

Напомним, Армен Эминович уверял, что ехал в машине как пассажир.  

11.01. В суде зачитывают показания инспекторов ГИБДД.

Шмотьев и Базуев утверждают, что «Мерседес Гелендваген», которым управлял Карапетян, остановили на Челюскинцев. Водитель предъявил им удостоверение № 22 депутата Заксобрания со словами: «Этого достаточно?»

Почувствовав запах, инспектор попросил пройти его тест на алкометре, но после этого депутат решил переместиться на заднее сиденье своего автомобиля. А на водительское место пересел охранник, кототрый до этого вел такой же мерседес, ехавший следом.  

Лица, сопровождавшие депутата, якобы стали мешать оформлению протокола, и завязался конфликт. Полицейские вызвали решили вызвать подмогу.

11.14. В суде демонстрируют видеозапись задержания. Адвокат пытается активно участвовать, отдавая распоряжения помощнику. Судья пресекает эту активность словами «Спасибо, защитник!»

На записи слышно, как Карапетян произносит:

Я ехал на заднем сиденье, покажи мне видео, где я за рулем.

Инспектор отвечает:

– Я видел, покажу в суде.

11.34. Судья переносит заседание в свой кабинет из-за технических проблем.

Просмотр продолжается. На записи инспектор предлагает депутату пройти освидетельствование на алкотестере. Депутат отказывается. Также он отказался поехать к наркологу. Карапетян утверждает, что не вел автомобиль. Инспектор показывает обратное.

Судья включает уже известный ролик, на котором Армен Карапетян после долгих споров попытался уйти под прикрытием охраны. 

11.58. Свои показания дает суду сотрудник ГИБДД Сергей Базуев.

Он рассказывает, что два мерседеса с тонированными стеклами ехали со стороны улицы Ельцина. За рулем первого автомобиля был Карапетян. В машине также находилась девушка-пассажир.

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Администратор, 12.01.2017, 11:47
Тэги: Политика, Скандалы, Авто
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