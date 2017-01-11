Ушел из дома с ружьем и не вернулся: в Полевском ищут 46-летнего мужчину

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
В Свердловской области разыскивается 46-летний Сергей Репин, который ушел из дома 30 декабря и не вернулся. Новостей с тех пор о мужчине не было. Его ищут полиция и родные.
Как уточнили в полиции, Репин ушел 30 декабря днем из дома в Полевском на улице Мира, взяв с собой ружье ИЖ-81К № 9517981, калибр 12/70.
Как уточнили в полиции, Репин ушел 30 декабря днем из дома в Полевском на улице Мира, взяв с собой ружье ИЖ-81К № 9517981, калибр 12/70.
Приметы пропавшего: рост 172 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, имеются теменные и лобные залысины, лицо овальное, глаза карие, нос прямой, уши оттопыренные.
В момент ухода он был в трикотажной черной шапке, зелено-серой охотничьей куртке на синтепоне, черных джинсах, синем трико с лампасами, черной футболке, на ногах были зеленые резиновые сапоги.
- Если у кого-то есть информация о пропавшем, в полиции просят сообщить им по телефонам: 02; 8(34350) 3-43-40 (дежурная часть), 3-47-80 (уголовный розыск).
- В Нижнем Тагиле пропавшую 9 января молодую маму Дарью Зембицкую нашли мертвой. Ее убил бывший муж, вероятно, из ревности.