В Ревде и Дегтярске отменили все рейсовые автобусы

Сотрудники ГИБДД недовольны работой коммунальщиков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

В Ревде ГИБДД запретили ездить рейсовым маршрутам автобусов с четверга, 12 января. Причиной этому стала плохая работа коммунальщиков: глубокие колеи, снежные ямы и накаты.

— Почти на всех дорогах в Ревде и Дегтярске сотрудниками ГИБДД выявлены многочисленные нарушения содержания улично-дорожной сети: на дорогах глубокие колеи, снежные накаты, снежные валы у пешеходных переходов. В связи с этим в городах ограничили движение транспорта и автобусов. Исключение сделано лишь для междугородних автобусов и маршрута №7, который ходит на СУМЗ, — уточнили в областном управлении ГИБДД.

Городским властям уже выданы предписания об устранении недостатков. Как отметили инспекторы, такие меры могут быть приняты и в других муниципалитетах, в том числе и в Екатеринбурге, так как выросло количество ДТП из-за плохих дорог, а также неудовлетворительного содержания улично-дорожной сети.

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД уже проверили часть дорог: все участки оказались в плохом состоянии.