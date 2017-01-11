«Главное — выдыхать добро»: таков последний статус убийцы Даши Зембицкой, травля которого началась в соцсетях

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017
Пользователи ВКонтакте с возмущением отреагировали на новость об убийстве Дарьи Зембицкой, мамы двоих детей из Нижнего Тагила. Виновником страшной трагедии, по предварительным данным, стал ее бывший муж, 36-летний Сергей Какшин. Мужчину задержала полиция, а на его странице в соцсетях сейчас началась травля с обвиненями.
Жили с Дашей вместе больше 6 лет
Сергею 36 лет, живет в Нижнем Тагиле. Закончил школу № 49 родном городе. С Дашей они были женаты более шести лет, развелись летом 2016 года. Какшин, по словам родных и знакомых, любил Дашу и их двоих детей, мальчиков, постоянно навещал их, ездил с ребятами погулять, водил на елки и праздники.
Как сообщили родные, Даша с детьми остались жить в доме на улице Булата Окуджавы. У Сергея Какшина были ключи от их квартиры, чтобы навещать сыновей. Также иногда он помогал бывшей жене с ее автомобилем ВАЗ-2107.
Возможно, из-за его отношения к своим детям, некоторые пользователи просят не судить Сергея за его поступок, а сначала разобраться в ситуации.
Какшин сам сообщил о пропаже девушки в полицию
О пропаже девушки в полицию и родным сообщил сам Какшин.
— Утром в тот день я позвонил Даше, чтобы узнать, завелась ли в холод машина. Она не взяла трубку, и я отправил ей смс, но на него она тоже не ответила. Через некоторое время ее телефон уже был отключен. Я позвонил в детский сад, там сказали, что моих детей еще не привезли. Тогда поехал к ним домой, – рассказал Сергей Какшин агентству новостей «Между строк».
Родные погибшей рассказывали об их ссорах
— За все то время, что мы были вместе, я на жену руки не поднял. Да, у нас были ссоры, но даже после развода мы сохранили хорошие отношения, помогали друг другу, продолжали воспитывать детей, – объяснил он «Между строк».
Сегодня, 12 января, выяснилось, что тело Даши было найдено в сугробе около трассы. И бывший муж сам показал место, где его спрятал.
— Пусть все будет счастливы...Главное правильно дышать, вдыхать счастье, выдыхать добро, — последний статус Сергея в соцсети.
- Из записей на странице пропавшей Зембицкой в соцсети «ВКонтакте» видно, что недавно она начала отношения с новым молодым человеком, Сергеем Ефременко. У них даже стоял общий статус «встречается». Возможно, ревность и стала причиной страшного поступка бывшего мужа Даши.
- О том, что тело Даши нашли, рассказали ее родные. Они же написали в соцсетях, что ее убил выбший муж и закопал в сугробе.
- Дарья Зембицкая пропала 9 января. Ее искали родные и волонтеры. Семья даже обращалась к гадалкам, которые сказали, что девушка жива и где-то на теплотрассе.
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