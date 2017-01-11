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«Главное — выдыхать добро»: таков последний статус убийцы Даши Зембицкой, травля которого началась в соцсетях

«Главное — выдыхать добро»: таков последний статус убийцы Даши Зембицкой, травля которого началась в соцсетях
16+
Фото: личная страница Сергея Какшина ВКонтакте
В убийстве девушки признался ее бывший муж, Сергей Какшин.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

Пользователи ВКонтакте с возмущением отреагировали на новость об убийстве Дарьи Зембицкой, мамы двоих детей из Нижнего Тагила. Виновником страшной трагедии, по предварительным данным, стал ее бывший муж, 36-летний Сергей Какшин. Мужчину задержала полиция, а на его странице в соцсетях сейчас началась травля с обвиненями.

 

Жили с Дашей вместе больше 6 лет

Сергею 36 лет, живет в Нижнем Тагиле. Закончил школу № 49 родном городе. С Дашей они были женаты более шести лет, развелись летом 2016 года. Какшин, по словам родных и знакомых, любил Дашу и их двоих детей, мальчиков, постоянно навещал их, ездил с ребятами погулять, водил на елки и праздники. 

Как сообщили родные, Даша с детьми остались жить в доме на улице Булата Окуджавы. У Сергея Какшина были ключи от их квартиры, чтобы навещать сыновей. Также иногда он помогал бывшей жене с ее автомобилем ВАЗ-2107.

Судя по его странице в соцсети, Сергей интересовался покупкой-продажей на барахолках, кальянами, состоял в группе «Пары мамы и папы из Нижнего Тагила», слушал Высоцкого, «Голубые береты» и авторские песни.
На фотографиях у него, в основном, его сыновья, он сам. Последние совместные фотографии с Дашей Сергей выложил у себя ВКонтакте в феврале 2016 года.
 

Возможно, из-за его отношения к своим детям, некоторые пользователи просят не судить Сергея за его поступок, а сначала разобраться в ситуации.

Какшин сам сообщил о пропаже девушки в полицию

О пропаже девушки в полицию и родным сообщил сам Какшин.

— Утром в тот день я позвонил Даше, чтобы узнать, завелась ли в холод машина. Она не взяла трубку, и я отправил ей смс, но на него она тоже не ответила. Через некоторое время ее телефон уже был отключен. Я позвонил в детский сад, там сказали, что моих детей еще не привезли. Тогда поехал к ним домой, – рассказал Сергей Какшин агентству новостей «Между строк».

По словам бывшего мужа, в тот день он приехал к дому Даши после 10 утра. Свою машину Дарья обычно ставила прямо напротив подъезда, но ее там не было. Дети спали дома одни. Он отвез их в детский садик.
 
После чего вернулся на улицу Булата Окуджавы и нашел машину бывшей жены на соседней парковке со снятым аккумулятором. Самой Даши, по словам Какшина, нигде не было.
 

Родные погибшей рассказывали об их ссорах

Екатерина сообщила, что незадолго до исчезновения Дарья поругалась с бывшим мужем из-за его ревности. При этом сам мужчина отвергал все обвинения в том, что собирался навредить экс-супруге.

— За все то время, что мы были вместе, я на жену руки не поднял. Да, у нас были ссоры, но даже после развода мы сохранили хорошие отношения, помогали друг другу, продолжали воспитывать детей, – объяснил он «Между строк».

Сегодня, 12 января, выяснилось, что тело Даши было найдено в сугробе около трассы. И бывший муж сам показал место, где его спрятал.

— Пусть все будет счастливы...Главное правильно дышать, вдыхать счастье, выдыхать добро, — последний статус Сергея в соцсети.

 
  • Из записей на странице пропавшей Зембицкой в соцсети «ВКонтакте» видно, что недавно она начала отношения с новым молодым человеком, Сергеем Ефременко. У них даже стоял общий статус «встречается». Возможно, ревность и стала причиной страшного поступка бывшего мужа Даши.
  • О том, что тело Даши нашли, рассказали ее родные. Они же написали в соцсетях, что ее убил выбший муж и закопал в сугробе.
  • Дарья Зембицкая пропала 9 января. Ее искали родные и волонтеры. Семья даже обращалась к гадалкам, которые сказали, что девушка жива и где-то на теплотрассе.

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Марина Подкорытова, 12.01.2017, 11:28
Тэги: Криминал, Семья, Происшествия
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