В Свердловской области увеличили материнский капитал

Размер маткапитала с 1 января 2017 года увеличился на 4,6 процента.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.01.2017

С 1 января 2017 года в Свердловской области увеличился размер материнского капитала, теперь он составляет 126 тысяч 405 рублей и 189 тысяч 606 рублей при одновременном рождении трех и более детей, сообщили в департаменте информполитики губернатора сегодня, 12 января.

В 2017 году на выплату материнского капитала жительницам Свердловской области выделили более 760 миллионов рублей. Условия использования средств остались прежними: деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, на оплату образования ребенка, направить на накопительную часть пенсии и на другие цели.

Размер материнского капитала в 2017 году увеличен на 4,6 процента за счет индексации и роста числа семей в Свердловской области.

Каждый год количество многодетных семей увеличивается в среднем на 14 процентов. По состоянию на конец 2016 года в Свердловской области проживает 46 тысяч 555 многодетных семей, воспитывающих почти 153 тысячи детей.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!