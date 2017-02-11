Дизайнер Артемий Лебедев посоветовал властям не тратиться на изучение «екбшного говнодриста»

Проблема, на которую мэрия готова выделить большую сумму, кажется блогеру очевидной.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался на своей странице в «Фейсбуке» об изучении природы появления грязи, которым собирается заняться мэрия Екатеринбурга.

– 1,8 миллиона рублей на изучение екбшного говнодриста. Екатеринбуржцам рекомендую для изучения и экономии средств два материала: «Русский дрист», «Содержание улиц в чистоте. О чем знали в 1912 году, что сегодня не известно ни в одном русском городе», – написал дизайнер.

Обе ссылки на материалы ведут в блог Артемия Лебедева, где он подробно описывает свои доводы.

– Обратимся к истокам. Откуда г*вно берется на улице? Из чего оно состоит? Г*вно состоит из двух компонентов. Это наша родная русская земля и наш родной русский песок. Песком с солью асфальт посыпают специальные посыпалки. Это, так сказать, первичный вброс. Но одного песка недостаточно, чтобы за*рать все города. Поэтому тут на помощь нам приходят силы природы. В европейской части России, столь привычной нам по г*вну на улицах, земля поступает на дороги при помощи осадков. Много воды не нужно, чтобы слякоть потекла ручьями, которые автомобили разнесут дальше по всем дорогам, – поясняет Лебедев в посте «Русский дрист».

По второй ссылке дизайнер опубликовал скрины из книги профессора Дубелира «Городские улицы и мостовые», которая была выпущена в 1912 году. Автор главы поясняет, что мало построить хорошие улицы и мостовые, нужно постоянно ухаживать за ними и убирать последствия осадков.