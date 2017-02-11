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Экстренной посадкой самолета Москва – Хабаровск в аэропорту Кольцово заинтересовались следователи

Экстренной посадкой самолета Москва – Хабаровск в аэропорту Кольцово заинтересовались следователи
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Фото: архив НАШЕЙ
На борту стало плохо 64-летнему пассажиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте заинтересовались экстренной посадкой в Екатеринбурге самолета, летевшего из Москвы в Хабаровск, сообщили в пресс-службе ведомства. Как ранее стало известно, воздушное судно село около 3 часов ночи 11 февраля из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Следователи осмотрели место происшествия, тело погибшего мужчины. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

  • По предварительным данным, мужчина болел онкологией. Сразу после посадки самолета, его отправили в больницу №1 Екатеринбурга. Но он умер в карете скорой помощи.
  • На борту самолета в тот момент находились 392 пассажира и семь членов экипажа.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 12.02.2017, 18:00
Тэги: Самолет, Транспорт
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