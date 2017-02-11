Экстренной посадкой самолета Москва – Хабаровск в аэропорту Кольцово заинтересовались следователи

На борту стало плохо 64-летнему пассажиру.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

Сотрудники Уральского следственного управления на транспорте заинтересовались экстренной посадкой в Екатеринбурге самолета, летевшего из Москвы в Хабаровск, сообщили в пресс-службе ведомства. Как ранее стало известно, воздушное судно село около 3 часов ночи 11 февраля из-за плохого самочувствия одного из пассажиров.

Следователи осмотрели место происшествия, тело погибшего мужчины. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.