«Куда делись наши деньги?» Пайщики долгостроя на Постовского провели пикеты в центре города

В 25-градусный мороз выразить свой протест вышли около десяти человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

Обманутые пайщики долгостроя на улице Постовского, 6, в Екатеринбурге сегодня, 12 февраля, сделали третью попытку привлечь внимание властей к своей проблеме. Проводя одиночные пикеты, обманутые «Уралэнергостройкомплексом» дольщики организовали живой коридор от площади 1905 года до Главпочтамта.

Алексей Шилов оплатил свою квартиру в нынешнем долгострое еще в 2012 году, но до сих пор его семья не может справить новоселье. На протяжении пяти лет сроки сдачи дома переносили несколько раз, а сейчас стройка объекта и вовсе заморожена.

– Куда делись все наши деньги?

Есть мнения, что пайщики сами виноваты, что доверили свои деньги ЖСК. А как люди должны покупать квартиры, если в нашем городе 90 процентов всех девелоперов работают именно по такой схеме – заключение договоров паевого участия?!

Считаю, что здесь прослеживается слабость законодательной системы. Непонятно, почему нет закона, который бы запрещал такого рода договорные отношения или приравнивал бы пайщиков к участникам долевого участия, – говорит Алексей Шилов, пайщик, член ЖСК «На Постовского».

Всего в ожидании собственных квадратных метров сейчас находятся порядка 200 пайщиков. Большая часть из них вынуждена одновременно оплачивать взносы по ипотеке за долгострой и съемное жилье или ютиться у родственников.

Алла Смирнова с мужем все сбережения вложили в покупку квартиры для сына. За время, что дом строится, сын женился и стал отцом.

– Мы ютимся сейчас все в однокомнатной квартире: я, муж, младший сын, старший сын, сноха и внук. Куда мы только не обращались. Все нам сочувствуют, а дом стоит. Можно сказать, по миру нас пустили, – рассказывает Алла.

Как говорят пикетчики, никаких объяснений застройщик им не дает, на диалог не выходит. Документов, гарантирующих факт скорой сдачи дома, «Уралэнергостройкомплекс» также не предоставляет.

Своими действия пайщики в очередной раз хотят, чтобы Администрация города, Правительство области приняли максимальное участие в решении их проблемы. Люди уверены, сделать это можно – главное заняться.