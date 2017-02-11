Владельцы квартир в Екатеринбурге хотят нажиться на влюбленных 14 февраля

Жилье будут сдавать по цене выходного дня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017

В Екатеринбурге 14 февраля подорожает аренда квартир. К такому выводу пришли аналитики портала N1 после того, как проанализировали более 500 предложений посуточной аренды жилья в уральской столице.

Большинство арендодателей будут сдавать квартиры 14 февраля по цене выходного дня. Цены при этом поднимутся в среднем на 10-20 процентов в зависимости от уровня квартиры.

Однокомнатная квартира в День всех влюбленных в Екатеринбурге будет стоить в среднем 1 500 рублей, двухкомнатная – 2 000 рублей, трехкомнатная – 3 100 рублей.