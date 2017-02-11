В Юго-Западном районе Екатеринбурга пропало электричество

Электроснабжение восстановили в 17:00.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.02.2017
Сегодня, 12 февраля, на улице Начдива Онуфриева в Екатеринбурге 15 жилых домов остались без электричества. Свет отключали на два часа.
- Сегодня около 15:00 на распределительной сети зафиксировано повреждение. В результате чего шесть трансформаторных подстанций остались без напряжения. Бригады оперативно прибыли на место, но работу осложнили автомобили жильцов, вплотную припаркованные к подстанциям, - рассказала пресс-секретарь ОАО «МРСК Урала» Наталья Балдова.
- Аварийная бригада смогла восстановить электроснабжение в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе «МРСК Урала».