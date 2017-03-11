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«Чертово колесо!» Подумали мама с ребенком, которых смотритель забыл выпустить с аттракциона

«Чертово колесо!» Подумали мама с ребенком, которых смотритель забыл выпустить с аттракциона
16+
Фото: Pervo.Ru
На верхотуре, в раскачивающейся кабинке, на пронизывающем ветру гости парка провели больше часа.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

Жительница Среднеуральска Юлия и ее 3-летний сын в субботу вечером провели больше часа на колесе обозрения «Пять звезд» в Верхней Пышме, сообщает местный портал «8-й район».

Смотритель забыл о пассажирах «Колеса обозрения»

После второго круга женщина почувствовала неладное: колесо продолжало медленно вращаться, аттракцион работал. После «колесо» и вовсе остановилось, а кабинка с пассажирами замерла наверху. Однако никаких служителей, у которых можно было бы спросить о происходящем, внизу не наблюдалось.

Женщина позвонила в МЧС

Юлия дозвонилась до сотрудников парка развлечений и вызвала полицию и МЧС. Ждать спасения пришлось около часа. Все это время мать пыталась успокоить сына и согреть его. Потом аттракцион включили, и «пленников» в кабинке спустили на землю. 

  • Разбираться в ситуации будет полиция.
  • Всех участников происшествия доставили туда для дачи показаний.

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Галина Исакова, 12.03.2017, 19:30
Тэги: Дети, Происшествия, Женщины
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