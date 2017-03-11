Наверх
Литвинова и Познер извинились перед участником шоу «Минута славы»
12:21, сегодня
«Деревянные балки рухнули на детскую кроватку»: в Талице погибла трехлетняя девочка
12:15, сегодня
Фигуристки из ДЮСШ Юность стали чемпионками мира
12:00, сегодня
«Возможно, это была самооборона»: в Серове женщина убила знакомого ударом штопора в горло
11:15, сегодня1
Аптеки «Живика» на Ботанике радуют горожан весенними скидками
Очередное нападение собак на ребенка: на этот раз в Ревде
10:40, сегодня
«Сделала бы я еще раз это? Нет!» Известная екатеринбурженка прыгнула с парашютом
09:36, сегодня
«Люди с сильным характером!» В Екатеринбурге определили сильнейших параспортсменов по тхэквондо
21:01, 11.03.2017
Почти 50% работодателей Екатеринбурга предпочитают договариваться о зарплате лично
Воспитательница из Екатеринбурга, осужденная за репост видео, дала большое интервью Ксении Собчак
18:03, 11.03.20172
Ученые назвали болезни, которые можно определить по лицу человека
17:20, 11.03.20172
«Пользоваться или нет?» Известные екатеринбуржцы высказались по поводу прослушки смартфонов спецслужбой США
16:30, 11.03.2017
В Екатеринбурге девушка на дельтаплане зацепилась за деревья во время полета
16:03, 11.03.20172
В Екатеринбурге со здания консульства Испании украли герб
15:08, 11.03.2017
Экстремал из Екатеринбурга устроил смертельный трюк на краю небоскреба в Гонконге
14:13, 11.03.2017
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун представит Россию на чемпионате мира
13:11, 11.03.2017
В Свердловской области эпидемия гриппа в 2017 году длилась в полтора раза дольше, чем в прошлом
12:26, 11.03.20172
Ученые открыли механизм, способный замедлять старение организма
11:44, 11.03.2017
ВАЗ влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом: водитель в коме
11:10, 11.03.2017
В Екатеринбурге провели первую репетицию Парада Победы
10:42, 11.03.2017
В Екатеринбурге 20-летний водитель на ВАЗе сбил женщину
10:14, 11.03.2017
10 марта в Екатеринбурге: беременная девочка-цыганка и два серийных убийцы
22:37, 10.03.2017
Стадион «Уралмаш» в Екатеринбурге оснастят системой распознавания лиц
21:02, 10.03.20173
Надо меньше тратить: призывавший «меньше есть» Илья Гаффнер продает имущество из-за банкротства
20:35, 10.03.2017
«Сначала жил с одной женщиной и похитил золото и деньги, потом с другой - и ее тоже обокрал»
20:20, 10.03.2017
«Могла уехать с дальнобойщиками»: разыскивается 17-летняя Екатерина Воропаева
20:00, 10.03.20172
Пропавшая в Бахрейне 21-летняя модель из Екатеринбурга улетела в другую страну
19:38, 10.03.20173
«Не ходите дети…»: Рецензия на фильм «Конг: Остров черепа»
19:19, 10.03.2017
«Урал» и «Амкар» оштрафовали за матерные кричалки фанатов
18:50, 10.03.2017
«Какая разрешенная скорость на дороге – столько тысяч мне передашь»: похоронщик изобретательно вымогал взятки
18:47, 10.03.20173
В Свердловской области поезд отрезал мужчине ногу
18:29, 10.03.2017
«Вчера хорошо посидели, вспомнили детство, не было никаких причин»: в Екатеринбурге с многоэтажки упал парень
18:29, 10.03.2017
Девчонки из группы «ЛАЙК.А» из Екатеринбурга обогнали A.Studio со своим новым клипом в чарте
18:00, 10.03.2017
Министр оптимизации: чем известен бывший глава Минздрава Свердловской области Аркадий Белявский
17:58, 10.03.2017
В Екатеринбурге гастарбайтеры воруют снег с дорог
17:30, 10.03.20172
«Я же их детей учу!» В Екатеринбурге водитель-мигрант обругал матом учителя
17:30, 10.03.20172
Золотая работа: приемщица ломбарда за 4 месяца украла 777 тысяч рублей
17:20, 10.03.2017
В Екатеринбурге чиновники два раза украли одну и ту же элитную квартиру
16:56, 10.03.2017
В Тавде при попытке подкупить сотрудника ГИБДД задержан иностранец
16:30, 10.03.20173
Почувствовал весну: в зоопарке Екатеринбурга детеныш кенгуру высунул нос и лапки из сумки мамы
16:15, 10.03.20172
В Екатеринбурге женщина устроила массовое ДТП
16:10, 10.03.2017
«Поскользнулась на льду на дороге»: водитель иномарки, которая опрокинулась на Широкой речке, ищет очевидцев аварии
15:35, 10.03.2017
Екатеринбурженка, прописавшая в 15-метровой комнате 263 мигранта, уже второй раз не явилась в суд
15:10, 10.03.20172
«Соль» в Екатеринбурге оказалась никому не нужна
14:40, 10.03.20172
Екатеринбуржцы смогут увидеть «улыбку» Венеры в ночном небе
14:25, 10.03.20172
Как вывезти ребенка в отпуск по России: нужна ли доверенность от родителей
13:35, 10.03.2017
Бревно упало на водителя с 16-го этажа на стройке в Екатеринбурге
13:33, 10.03.2017
Экс-глава Минздрава Свердловской области Аркадий Белявский опроверг свое задержание
13:29, 10.03.20173
Слесаря из Екатеринбурга, спасшего ребенка, наградили деньгами
13:22, 10.03.2017
Появилось видео задержания грабителей, которые жестоко избили прохожего на Самолетной в Екатеринбурге
13:13, 10.03.20172
Уехала, чтобы заработать на айфон: в Бахрейне пропала 21-летняя модель из Екатеринбурга
13:10, 10.03.20172
Родня мужа 12-летней беременной цыганки из Екатеринбурга пока не подала заявку для оформления опеки над ней
12:50, 10.03.2017
Для россиян, которые не хотят копить на пенсию, увеличат налоги
12:29, 10.03.20176

«Деревянные балки рухнули на детскую кроватку»: в Талице погибла трехлетняя девочка

«Деревянные балки рухнули на детскую кроватку»: в Талице погибла трехлетняя девочка
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Кровля дома обрушилась ночью, когда вся семья спала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

В ночь на воскресенье, 12 марта, в Талице произошло ЧП со смертельным исходом. В одном из частным домов на людей обрушился потолок. Погиб ребенок, сообщает прокуратура Талицкого района.

Девочка умерла во сне

Вся семья спала, когда раздался грохот, стали падать балки, грунт. Кровля упала на детскую кроватку, где спал трехлетний ребенок. Девочку не смогли реанимировать даже врачи приехавшей скорой помощи.

Кто понесет ответственность за смерть ребенка

- Прокуратура Талицкого района организовала проверку в связи с гибелью ребенка в результате обрушения кровли частного дома, - цитирует издание пресс-службу прокуратуры Свердловской области. - Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

  •  Ответственность за трагедию понесет собственник частного дома: он был обязан следить за состоянием жилого помещения.

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 12.03.2017, 12:15
Тэги: ЖКХ, Дети, Смерть
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Семья Шоу-бизнес Жизнь в городе Дорожные воины Крушение самолета под Ростовом Сибирская язва Доска позора Спорт ДТП Общественный транспорт Кризис и санкции История успеха Психология Высокие технологии ВУЗ Суд Авто Транспортная реформа Храм святой Екатерины Кто заработал Рецензия Туризм Выставки Недвижимость Мотоциклы ГИБДД Интервью Искусство Ловец покемонов Слухи Позитив Бизнес История Екатеринбурга Экономия Еда СМИ Производство Лайфхак Тест Скандалы Приостановка полетов в Египет Личное Новости дня Горящие авто Знаменитости Фото Здоровье Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка В Екатеринбурге -40 градусов Путин Убийство в Рахмангулово Экономика Студенты Пусть говорят Отключение света Уралмаш, Эльмаш Хоккей Горячее Медицина Мистика Мужчины Взрыв Женщины Приговор Лошагину Животные Война ритуальных агентств Гололед Религия Голодовка в колонии Расстрел Афиша Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Необычное Катастрофа Музыка Деньги ИГИЛ Расписание Грипп в Екатеринбурге Дети Образование Дороги Растения Отношения Скандал с Новиковым ЧМ-2018 Криминал Ту 154 Обрушение крыши на Калинина Конкурсы Баскетбол Происшествия Розыск Опрос Скорая помощь ЗАГС Мода Самолет Минобороны упал в Якутии Военный репортаж Расстрел на Депутатской ЖКХ Ошибки врачей Отдых МЧС Секс Биатлон Развлечения Школа Снос монастыря на Качканаре Новости России Ельцин-центр Дело Пьянкова Футбол Эксклюзив Политика Погода Новый год Дом-2 Корь Коллекторы Бэби-боксы Парковки Грипп Интернет Пожар Мультимедиа В Египте разбился самолет с российскими туристами Рейтинг Культура Взятки Волейбол Строительство Мировые новости Смерть Статистика Новости Самолет Репортаж Транспорт Хэллоуин-2015 Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Красота Видео

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru