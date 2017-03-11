«Деревянные балки рухнули на детскую кроватку»: в Талице погибла трехлетняя девочка

Кровля дома обрушилась ночью, когда вся семья спала.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

В ночь на воскресенье, 12 марта, в Талице произошло ЧП со смертельным исходом. В одном из частным домов на людей обрушился потолок. Погиб ребенок, сообщает прокуратура Талицкого района.

Девочка умерла во сне

Вся семья спала, когда раздался грохот, стали падать балки, грунт. Кровля упала на детскую кроватку, где спал трехлетний ребенок. Девочку не смогли реанимировать даже врачи приехавшей скорой помощи.

Кто понесет ответственность за смерть ребенка

- Прокуратура Талицкого района организовала проверку в связи с гибелью ребенка в результате обрушения кровли частного дома, - цитирует издание пресс-службу прокуратуры Свердловской области. - Точная причина смерти ребенка будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.