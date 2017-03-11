«Не будет никаких массовых суицидов»: полицейские просят родителей не поддаваться панике

«Фейковыми страшилками» называют силовики информацию о готовящихся акциях против детей и подростков.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017
В связи с нарастающей паникой о якобы готовящихся массовых акциях подросткового суицида, на своей странице в Фейсбуке» Нина Пелевина, заместитель начальника пресс-службы в ГУ МВД России по Свердловской области, опубликовала обращение к средствам массовой информации, родителям и всем подписчикам.
«Прекращайте тиражировать вранье»
Информация о готовящихся акциях не соответствует действительности
Раннее также Главное управление МВД России сделало официальное заявление:
- Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности, - говорится в заявлении.
- Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов.
- Напомним, новости о том, что неизвестные люди подстрекают детей к самоубийству начали массово появляться с мая 2016 года. В конце минувшей недели в Интернете появилась информация об активизации «групп смерти». В соцсетях распространяются обращения к родителям и панические сообщения о том, что в эти выходные готовится акция, направленная против детей и подростков.