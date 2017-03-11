«Не будет никаких массовых суицидов»: полицейские просят родителей не поддаваться панике

«Фейковыми страшилками» называют силовики информацию о готовящихся акциях против детей и подростков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

В связи с нарастающей паникой о якобы готовящихся массовых акциях подросткового суицида, на своей странице в Фейсбуке» Нина Пелевина, заместитель начальника пресс-службы в ГУ МВД России по Свердловской области, опубликовала обращение к средствам массовой информации, родителям и всем подписчикам.

«Прекращайте тиражировать вранье»

Информация о готовящихся акциях не соответствует действительности

Раннее также Главное управление МВД России сделало официальное заявление:

- Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности, - говорится в заявлении.