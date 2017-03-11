Наверх
«Не будет никаких массовых суицидов»: полицейские просят родителей не поддаваться панике
14:22, сегодня
«Отличный хиппимобиль»: американский актер Том Хэнкс купил УАЗ-буханку
15:08, сегодня
«В пятницу после 8 законопроекты регистрируются только в одном случае - если нужно, чтобы никто не обратил внимания»
13:23, сегодня
Литвинова и Познер извинились перед участником шоу «Минута славы»
12:21, сегодня
Треть дошкольников в России испытывает проблемы со зрением
«Деревянные балки рухнули на детскую кроватку»: в Талице погибла трехлетняя девочка
12:15, сегодня
Фигуристки из ДЮСШ Юность стали чемпионками мира
12:00, сегодня
«Возможно, это была самооборона»: в Серове женщина убила знакомого ударом штопора
11:15, сегодня1
Аптеки «Живика» на Ботанике радуют горожан весенними скидками
Очередное нападение собак на ребенка: на этот раз в Ревде
10:40, сегодня
«Сделала бы я еще раз это? Нет!» Известная екатеринбурженка прыгнула с парашютом
09:36, сегодня
«Люди с сильным характером!» В Екатеринбурге определили сильнейших параспортсменов по тхэквондо
21:01, 11.03.2017
Почти 50% работодателей Екатеринбурга предпочитают договариваться о зарплате лично
Воспитательница из Екатеринбурга, осужденная за репост видео, дала большое интервью Ксении Собчак
18:03, 11.03.20171
Ученые назвали болезни, которые можно определить по лицу человека
17:20, 11.03.20172
«Пользоваться или нет?» Известные екатеринбуржцы высказались по поводу прослушки смартфонов спецслужбой США
16:30, 11.03.2017
В Екатеринбурге девушка на дельтаплане зацепилась за деревья во время полета
16:03, 11.03.20171
В Екатеринбурге со здания консульства Испании украли герб
15:08, 11.03.2017
Экстремал из Екатеринбурга устроил смертельный трюк на краю небоскреба в Гонконге
14:13, 11.03.2017
Екатеринбургский фигурист Максим Ковтун представит Россию на чемпионате мира
13:11, 11.03.2017
В Свердловской области эпидемия гриппа в 2017 году длилась в полтора раза дольше, чем в прошлом
12:26, 11.03.2017
Ученые открыли механизм, способный замедлять старение организма
11:44, 11.03.2017
ВАЗ влетел в грузовик на трассе под Нижним Тагилом: водитель в коме
11:10, 11.03.2017
В Екатеринбурге провели первую репетицию Парада Победы
10:42, 11.03.2017
В Екатеринбурге 20-летний водитель на ВАЗе сбил женщину
10:14, 11.03.2017
10 марта в Екатеринбурге: беременная девочка-цыганка и два серийных убийцы
22:37, 10.03.2017
Стадион «Уралмаш» в Екатеринбурге оснастят системой распознавания лиц
21:02, 10.03.2017
Надо меньше тратить: призывавший «меньше есть» Илья Гаффнер продает имущество из-за банкротства
20:35, 10.03.2017
«Сначала жил с одной женщиной и похитил золото и деньги, потом с другой - и ее тоже обокрал»
20:20, 10.03.2017
«Могла уехать с дальнобойщиками»: разыскивается 17-летняя Екатерина Воропаева
20:00, 10.03.20171
Пропавшая в Бахрейне 21-летняя модель из Екатеринбурга улетела в другую страну
19:38, 10.03.2017
«Не ходите дети…» Рецензия на фильм «Конг: Остров черепа»
19:19, 10.03.2017
«Урал» и «Амкар» оштрафовали за матерные кричалки фанатов
18:50, 10.03.2017
«Какая разрешенная скорость на дороге – столько тысяч мне передашь»: похоронщик изобретательно вымогал взятки
18:47, 10.03.2017
В Свердловской области поезд отрезал мужчине ногу
18:29, 10.03.2017
«Вчера хорошо посидели, вспомнили детство, не было никаких причин»: в Екатеринбурге с многоэтажки упал парень
18:29, 10.03.2017
Девчонки из группы «ЛАЙК.А» из Екатеринбурга обогнали A.Studio со своим новым клипом в чарте
18:00, 10.03.2017
Министр оптимизации: чем известен бывший глава Минздрава Свердловской области Аркадий Белявский
17:58, 10.03.2017
В Екатеринбурге гастарбайтеры воруют снег с дорог
17:30, 10.03.20172
«Я же их детей учу!» В Екатеринбурге водитель-мигрант обругал матом учителя
17:30, 10.03.20172
Золотая работа: приемщица ломбарда за 4 месяца украла 777 тысяч рублей
17:20, 10.03.2017
В Екатеринбурге чиновники два раза украли одну и ту же элитную квартиру
16:56, 10.03.2017
В Тавде при попытке подкупить сотрудника ГИБДД задержан иностранец
16:30, 10.03.20173
Почувствовал весну: в зоопарке Екатеринбурга детеныш кенгуру высунул нос и лапки из сумки мамы
16:15, 10.03.20172
В Екатеринбурге женщина устроила массовое ДТП
16:10, 10.03.2017
«Поскользнулась на льду на дороге»: водитель иномарки, которая опрокинулась на Широкой речке, ищет очевидцев аварии
15:35, 10.03.2017
Екатеринбурженка, прописавшая в 15-метровой комнате 263 мигранта, уже второй раз не явилась в суд
15:10, 10.03.20172
«Соль» в Екатеринбурге оказалась никому не нужна
14:40, 10.03.20172
Екатеринбуржцы смогут увидеть «улыбку» Венеры в ночном небе
14:25, 10.03.20172
Как вывезти ребенка в отпуск по России: нужна ли доверенность от родителей
13:35, 10.03.2017
Бревно упало на водителя с 16-го этажа на стройке в Екатеринбурге
13:33, 10.03.2017
Экс-глава Минздрава Свердловской области Аркадий Белявский опроверг свое задержание
13:29, 10.03.20173
Слесаря из Екатеринбурга, спасшего ребенка, наградили деньгами
13:22, 10.03.2017
Появилось видео задержания грабителей, которые жестоко избили прохожего на Самолетной в Екатеринбурге
13:13, 10.03.20172

«Не будет никаких массовых суицидов»: полицейские просят родителей не поддаваться панике

«Не будет никаких массовых суицидов»: полицейские просят родителей не поддаваться панике
16+
Фото: Рixabay.com
«Фейковыми страшилками» называют силовики информацию о готовящихся акциях против детей и подростков.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

В связи с нарастающей паникой о якобы готовящихся массовых акциях подросткового суицида, на своей странице в Фейсбуке» Нина Пелевина, заместитель начальника пресс-службы в ГУ МВД России по Свердловской области, опубликовала обращение к средствам массовой информации, родителям и всем подписчикам. 

«Прекращайте тиражировать вранье»

пелевина

Информация о готовящихся акциях не соответствует действительности

Раннее также Главное управление МВД России сделало официальное заявление:

- Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах информация  об акции самоубийства детей и подростков не соответствует действительности, - говорится в заявлении. 

  • Сотрудниками полиции предпринимаются все необходимые меры для установления источника распространения подобных текстов.
  • Напомним, новости о том, что неизвестные люди подстрекают детей к самоубийству начали массово появляться с мая 2016 года. В конце минувшей недели в Интернете появилась информация об активизации «групп смерти». В соцсетях распространяются обращения к родителям и панические сообщения о том, что в эти выходные готовится акция, направленная против детей и подростков.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 12.03.2017, 14:22
Тэги: СМИ, Дети, Семья
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Дороги Дорожные воины Фото Происшествия ВУЗ Растения Отключение света Уралмаш, Эльмаш ЗАГС Футбол Криминал Приостановка полетов в Египет ЖКХ Новости дня Знаменитости ИГИЛ Секс Доска позора Экономия Интернет ДТП Шоу-бизнес Семья Взрыв Кто заработал Самолет Мультимедиа Скандалы Слухи Школа Хэллоуин-2015 Спорт Новости Розыск Коллекторы Корь Личное Обрушение крыши на Калинина Суд Отдых Производство Новый год Война ритуальных агентств Мужчины Бэби-боксы Конкурсы Скорая помощь Ловец покемонов Пожар Мировые новости История Екатеринбурга Катастрофа Баскетбол Искусство Репортаж Мистика Кризис и санкции Животные Расписание Рецензия Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Ошибки врачей Самолет Минобороны упал в Якутии Путин Расстрел на Депутатской Тест Психология Скандал с Новиковым Опрос Гололед Взятки Красота Крушение самолета под Ростовом Интервью Медицина Грипп Лайфхак Авто Ельцин-центр Общественный транспорт Религия В Египте разбился самолет с российскими туристами Транспорт Дети Сибирская язва Убийство в Рахмангулово Жизнь в городе Парковки Новости России В Екатеринбурге -40 градусов Пусть говорят Образование Эксклюзив Снос монастыря на Качканаре МЧС Волейбол Погода Дело Пьянкова Дом-2 Хоккей Политика Мотоциклы Грипп в Екатеринбурге Биатлон Необычное Видео Женщины Мода Развлечения Приговор Лошагину Экономика Ту 154 Рейтинг ГИБДД Горячее Выставки СМИ Бизнес Строительство ЧМ-2018 Музыка Туризм Афиша Деньги Культура Высокие технологии Военный репортаж Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Здоровье Смерть Отношения Недвижимость Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Горящие авто Расстрел Голодовка в колонии Храм святой Екатерины Еда Позитив Статистика История успеха Транспортная реформа Студенты

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru