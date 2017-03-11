Очередное нападение собак на ребенка: на этот раз в Ревде

Девочку спасли автомобилисты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

И снова тревожные новости из небольшого областного города: в Ревде стая бездомных собак накинулась на ребенка. Трагедию предотвратили проезжавшие автомобилисты, написал портал ura.ru в субботу, 11 марта.

Девочка пошла в школу, на нее напали собаки

По словам матери девочки, ребенок утром отправился в школу. На улице ее окружила стая бездомных собак и начала преследовать ребенка. От нападения девочку спасли автомобилисты: несколько машин остановилось и водители помогли прогнать собак.

Дети залезли от собак на горку

Ранее сообщалось, что в Ревде активизировались стаи бездомных собак, они ведут себя агрессивно. Дети, спасаясь от злых животных, стараются прятаться от них на высоте, например, на горках на детских площадках. Одним из таких дел даже занимается Следственный комитет.

Женщина, разместившая видео нападения собак на детей, 10 марта получила письмо из администрации города, в котором говорится, что заказ на отлов животных размещен на сайте госзакупок 28 февраля 2017 года. Такой ответ она считает отпиской.