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Очередное нападение собак на ребенка: на этот раз в Ревде

Очередное нападение собак на ребенка: на этот раз в Ревде
16+
Фото: архив «Нашей Газеты»
Девочку спасли автомобилисты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

И снова тревожные новости из небольшого областного города: в Ревде стая бездомных собак накинулась на ребенка. Трагедию предотвратили проезжавшие автомобилисты, написал портал ura.ru в субботу, 11 марта. 

Девочка пошла в школу, на нее напали собаки

По словам матери девочки, ребенок утром отправился в школу. На улице ее окружила стая бездомных собак и начала преследовать ребенка. От нападения девочку спасли автомобилисты: несколько машин остановилось и водители помогли прогнать собак. 

Дети залезли от собак на горку

Ранее сообщалось, что в Ревде активизировались стаи бездомных собак, они ведут себя агрессивно. Дети, спасаясь от злых животных, стараются прятаться от них на высоте, например, на горках на детских площадках. Одним из таких дел даже занимается Следственный комитет. 

Женщина, разместившая видео нападения собак на детей, 10 марта получила письмо из администрации города, в котором говорится, что заказ на отлов животных размещен на сайте госзакупок 28 февраля 2017 года. Такой ответ она считает отпиской. 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 12.03.2017, 10:40
Тэги: Дети, Скандалы, Животные
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