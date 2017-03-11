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Пропавшая девушка-модель из Екатеринбурга нашлась в Иордании

Пропавшая девушка-модель из Екатеринбурга нашлась в Иордании
16+
Фото: Инстграм Марии Сазоновой
Девушку могли задержать за оказание эскорт-услуг.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

Пропавшую в Бахрейне российскую модель Марию Сазонову нашли. Об этом сообщила мать девушки порталу Е1.ru. Однако раскрывать местонахождение 21-летней дочери она отказалась. 

мария

Девушку могли задержать в Иордании за эскорт-услуги

Директор агентства Creepy Seets, где ранее работала Сазонова, заявила, что модель нашли в Иордании.

- Говорят, Маша задержана в Иордании. Ее арестовали за эскорт-услуги, - комментирует ситуацию Дженнет Мимун из этого агентства. 

мария

Ранее НАША писала, что девушка улетела в Бахрейн, чтобы заработать на новый айфон. Маме она сообщила, что устроилась барменом, однако знакомые Марии сообщили, что она работала в стриптиз-клубе.

  • Российский посол в столице Бахрейна Вагиф Гараев сообщил, что 21-летняя екатеринбурженка Мария Сазонова, пропавшая 3 марта в этой стране, улетела в Иорданию. По словам посла РФ, МВД Бахрейна в ответе на запрос российского посольства сообщило, что екатеринбурженка Мария Сазонова 3 марта улетела в Иорданию. Именно в тот день, как сообщила мама Марии Ирина, девушку видели в последний раз  - она находилась в аэропорту Бахрейна с подругой, о чем свидетельствует ее последняя опубликованная в соцсети фотография.  
  • С тех пор девушка не выходила на связь с мамой, не отвечала на звонки и не появлялась в соцсетях. В правоохранительных органах подтвердили, что мама Марии обратилась в полицию с заявлением об исчезновении дочери.  Екатеринбургские полицейские обратились в Интерпол.
  • Вместе с Марией пропала и ее подруга - по словам руководителя модельного агентства, с которым сотрудничала екатеринбурженка, девушки поехали знакомиться с женихом подруги Маши, который проявлял внимание и к жительнице Екатеринбурга. 

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Галина Исакова, 12.03.2017, 17:24
Тэги: Фото, Мода, Женщины
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Инна12 марта 2017, 18:24
дура она и, по-видимому, ш*алава)
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