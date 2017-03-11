«Сделала бы я еще раз это? Нет!» Известная екатеринбурженка прыгнула с парашютом

София Никитчук совершила прыжок в тандеме с инструктором.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

Накануне, 11 марта, одна из самых красивых девушек, прославивших Екатеринбург, София Никитчук прыгнула с парашютом впервые в жизни. Об этом она написала на своей странице в Инстаграм.

«Такие эмоции не должны повториться»

- Передать ощущения, которые до сих пор у меня внутри? Невозможно! 3,5 км, минута свободного падения! Жизнь разделилась на ДО и ПОСЛЕ!- написала София на своей странице. - Сделала бы я еще раз это? НЕТ! Такие сильные эмоции не должны повториться в моей жизни, разве что в другом ключе. Но это было нереально круто!



Публикация от Sofia Nikitchuk (@nikitchuksofi) Мар 11 2017 в 12:05 PST

Модель, актриса

София - модель, актриса, победительница конкурса красоты «Мисс Россия 2015», 1 вице-мисс Мира 2015. В ноябре на телеканале «Россия-1» прошла премьера телесериала «София», одну из ролей в котором сыграла София Никитчук. Также в фильме приняли участие именитые актеры, такие как Евгений Цыганов, Александр Балуев, Надежда Маркина, Петр Зайченко, Борис Невзоров, Сергей Пускепалис и другие.