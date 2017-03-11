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В Екатеринбурге сотрудники ППС спасли мужчину из горящего дома

В Екатеринбурге сотрудники ППС спасли мужчину из горящего дома
16+
Фото: армейский вестник
Пожар произошел на улице Уральских Рабочих, 52.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

По сообщению УМВД России по Екатеринбургу, сегодня днем, 12 марта, около 12.10 наряд ППС спас человека из пожара.

Полицейские спасли мужчину через окно

Наряд ППС в составе Михаила Лебедева, Алексея Легаева и Василия Шаброва обратил внимание, что из окна второго этажа дома № 52 на улице Уральских Рабочих идет густой дым, раздаются крики о помощи. До приезда спасателей и медиков полицейские эвакуировали из подъезда порядка десяти человек, включая одного ребенка.

Дверь горящей квартиры открыть не удалось, и парни приняли решение вызволять мужчину через окно.

Подогнали машину и отогнули решетку

Подогнав служебный автомобиль к зданию, патрульные залезли на крышу УАЗа, вручную отогнули угол решетки, защищающей окно на втором этаже. В результате мужчина смог выбраться из горящей квартиры.

  • Погорельца, 1971 года рождения, отправили в больницу.
  • По факту возгорания жилого помещения проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 12.03.2017, 16:38
Тэги: Мужчины, Пожар, Горячее
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