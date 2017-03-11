В Екатеринбурге сотрудники ППС спасли мужчину из горящего дома

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017
По сообщению УМВД России по Екатеринбургу, сегодня днем, 12 марта, около 12.10 наряд ППС спас человека из пожара.
Полицейские спасли мужчину через окно
Наряд ППС в составе Михаила Лебедева, Алексея Легаева и Василия Шаброва обратил внимание, что из окна второго этажа дома № 52 на улице Уральских Рабочих идет густой дым, раздаются крики о помощи. До приезда спасателей и медиков полицейские эвакуировали из подъезда порядка десяти человек, включая одного ребенка.
Дверь горящей квартиры открыть не удалось, и парни приняли решение вызволять мужчину через окно.
Подогнали машину и отогнули решетку
Подогнав служебный автомобиль к зданию, патрульные залезли на крышу УАЗа, вручную отогнули угол решетки, защищающей окно на втором этаже. В результате мужчина смог выбраться из горящей квартиры.
- Погорельца, 1971 года рождения, отправили в больницу.
- По факту возгорания жилого помещения проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.