В Екатеринбурге сотрудники ППС спасли мужчину из горящего дома

Пожар произошел на улице Уральских Рабочих, 52.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

По сообщению УМВД России по Екатеринбургу, сегодня днем, 12 марта, около 12.10 наряд ППС спас человека из пожара.

Полицейские спасли мужчину через окно

Наряд ППС в составе Михаила Лебедева, Алексея Легаева и Василия Шаброва обратил внимание, что из окна второго этажа дома № 52 на улице Уральских Рабочих идет густой дым, раздаются крики о помощи. До приезда спасателей и медиков полицейские эвакуировали из подъезда порядка десяти человек, включая одного ребенка.

Дверь горящей квартиры открыть не удалось, и парни приняли решение вызволять мужчину через окно.

Подогнали машину и отогнули решетку

Подогнав служебный автомобиль к зданию, патрульные залезли на крышу УАЗа, вручную отогнули угол решетки, защищающей окно на втором этаже. В результате мужчина смог выбраться из горящей квартиры.