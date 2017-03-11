«Возможно, это была самооборона»: в Серове женщина убила знакомого ударом штопора в горло

Мужчина приехал в гости, но вечеринка закончилась трагедией.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.03.2017

В Серове женщина ударила мужчину в горло штопором, пишет портал serovglobus.ru. Подробности дела изучает Серовский межрайотдел Следственного комитете России.

Смерть молодого мужчины в Серове

Как пишет портал, около недели назад в Серове произошло ЧП: мужчина погиб от удара штопором в горло. По предварительным данным, он отдыхал в одной из «гостинок» города со своей знакомой. Посиделки закончились трагедией. Как произошло убийство, была ли это самооборона, сейчас выясняет следствие. — выясняет следствие.

Следствие рассматривает несколько версий

В Следственном комитете подтвердили факт смерти, прокомментировав, что расширенные комментарии пока невозможны в интересах следствия. Отрабатывается версия об убийстве и версия, связанная с превышением необходимой самообороны.

