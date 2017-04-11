Администрация Екатеринбурга запретила работать рекламщикам на остановках

Щиты «Экспресс-рекламы» снимают без предупреждения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Екатеринбурге владельцы рекламных конструкций на остановках 12 апреля жалуются на то, что администрация города их выгоняет, несмотря на 15 лет работы и договоры с владельцами торговых остановочных комплексов.

— В нашем городе еще 15 лет назад сложился такой широко востребованный гражданами города формат рекламной деятельности, как компактные (1х1,5 м) рекламные щиты на остановочных комплексах транспорта с размещенной на них печатной рекламой формата А3-А5. Инициаторами являются три ИП со своими трудовыми коллективами, включающими офисы и десятки распространителей (в основном пенсионеров) рекламок по остановкам города: «Экспресс-реклама», «Светлана» и « Дом рекламы». Упомянутым ИП активно помогают также сотни арендаторов остановочных комплексов, — рассказали НАШЕЙ в «Экспресс-рекламе».

Представители агентств отметили, что в администрации Екатеринбурга всегда знали о существовании этого вида деятельности, возражений с их стороны не поступало.

— Мы не раз поднимали вопрос о легитимизации такого рода бизнеса. Мы зарегистрированы в налоговых органах и аккуратно платим налоги, в том числе и в городской бюджет. У нас всегда была договоренность с арендаторами остановочных комплексов о содержании всех информационных поверхностей в чистоте. Есть такая же договоренность и с рядом администраций районов города. Можно сказать, что система нашего взаимодействия с административными органами существует, пусть и не совсем формально, — уточнили представители ИП.

В итоге Департамент по управлению муниципальным имуществом, ссылаясь на закон, принятый в 2006 году, выдал предписание освободить остановки от стендов и щитов для печатной рекламы.

— В наши офисы трех ИП из ДУМИ впервые за все 15 лет пришло жесткое предписание (письмо 002/477 от 13 февраля), в котором указано, что мы должны «в срок до 10.03.2017 прекратить нарушение действующего законодательства и освободить остановочные навесы, являющиеся собственностью муниципального образования «город Екатеринбург», от незаконно размещаемых стендов (щитов) для платной печатной рекламы», — сообщила представитель «Экспресс-рекламы» Людмила Куренкова.

Рекламодатели пожаловались, что Департамент по управлению муниципальным имуществом не ведет никакого заинтересованного обсуждения о том, как на законных основаниях можно оформить такого рода деловую деятельность.

Также они считают решение Департамена несправедливым, ссылаясь на позицию Федерального правительства и президента Путина, которые отмечали, что «признавать деятельности самозанятых граждан незаконным предпринимательством нельзя».

— Практически нам не дают работать! 15 лет можно было «нарушать закон», а теперь вдруг взгляды изменились. На данный момент без предупреждения стали снимать щиты и на остановках, принадлежащих собственникам, с которыми у нас заключен договор на размещение наших информационных щитов, — отметила Куренкова.