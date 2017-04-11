Чичерина с белыми голубями, «космические игры» и незапущенные ракеты: в Екатеринбурге отметили День космонавтики

Юлия Чичерина в начале выступления почтила память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Историческом сквере Екатеринбурга в среду, 12 апреля, отпраздновали День российской космонавтики.

Официальную часть праздника посвятили детям. На Плотинке собрали группы школьников из разных районов города. С собой ребята принесли распечатанные фотографии российских космонавтов, таблички с их именами и разноцветные воздушные шарики, которые они выпустили в небо в конце праздника.

По традиции в 12 часов дня на Плотинке в небо должны были взлететь 12 цветных игрушечных ракет. В этом году их запускали учащиеся Артинского центра дополнительного образования. Был дан старт со сцены, начался отсчет. Но что-то на этот раз пошло не так. В небо взлетели только 9 ракет из 12. Все оставшиеся так и остались стоять закрепленными на деревянной стойке. О причинах казуса мужчина, сопровождавший детскую группу, предпочел отмолчаться.

Параллельно в Историческом сквере работали игровые зоны. Школьники могли собрать автомат, попрыгать через резиночки или примерить очки виртуальной реальности.

Главной «фишкой» праздника стало выступление рок-звезды Юлии Чичериной в рамках программы «Подними голову». Первую песню она посвятила жертвам недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Когда Юля начала петь, на сцену вышли курсанты с белыми голубями в руках. В конце песни они вместе с Чичериной выпустили птиц в небо.

Кроме Юли Чичериной на сцене выступили группы «АлоэВера» и «Cosmic LATTE».

На видео: «АлоэВера»

На видео: «Cosmic LATTE»