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Чичерина с белыми голубями, «космические игры» и незапущенные ракеты: в Екатеринбурге отметили День космонавтики

Чичерина с белыми голубями, «космические игры» и незапущенные ракеты: в Екатеринбурге отметили День космонавтики
16+
Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Юлия Чичерина в начале выступления почтила память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Историческом сквере Екатеринбурга в среду, 12 апреля, отпраздновали День российской космонавтики.

Официальную часть праздника посвятили детям. На Плотинке собрали группы школьников из разных районов города. С собой ребята принесли распечатанные фотографии российских космонавтов, таблички с их именами и разноцветные воздушные шарики, которые они выпустили в небо в конце праздника.

По традиции в 12 часов дня на Плотинке в небо должны были взлететь 12 цветных игрушечных ракет. В этом году их запускали учащиеся Артинского центра дополнительного образования. Был дан старт со сцены, начался отсчет. Но что-то на этот раз пошло не так. В небо взлетели только 9 ракет из 12. Все оставшиеся так и остались стоять закрепленными на деревянной стойке. О причинах казуса мужчина, сопровождавший детскую группу, предпочел отмолчаться.

Параллельно в Историческом сквере работали игровые зоны. Школьники могли собрать автомат, попрыгать через резиночки или примерить очки виртуальной реальности.

Главной «фишкой» праздника стало выступление рок-звезды Юлии Чичериной в рамках программы «Подними голову». Первую песню она посвятила жертвам недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Когда Юля начала петь, на сцену вышли курсанты с белыми голубями в руках. В конце песни они вместе с Чичериной выпустили птиц в небо.

Кроме Юли Чичериной на сцене выступили группы «АлоэВера» и «Cosmic LATTE».

На видео: «АлоэВера» 

На видео: «Cosmic LATTE»

  • День российской космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля. Дата приурочена к первому полету человека в Космос.
  • 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома «Байконур» на космическом корабле «Восток-1». Тогда он совершил первый в мире орбитальный полет вокруг Земли. Полет продлился 1 час 48 минут.

В Историческом сквере разместили таблички о покорении Космоса

В воздух взлетели только 9 из 12 ракет

Ракеты запускали со специального пульта

Школьников развлекали спортивными играми

На разогреве у Юли Чичериной выступила группа «Cosmic LATTE»

Следом на сцену вышли «АлоэВера» 

Хедлайнером фестиваля стала Юлия Чичерина

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Юнна Зузенкова, 12.04.2017, 18:20
Тэги: Эксклюзив
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