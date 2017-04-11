Чичерина с белыми голубями, «космические игры» и незапущенные ракеты: в Екатеринбурге отметили День космонавтики

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
В Историческом сквере Екатеринбурга в среду, 12 апреля, отпраздновали День российской космонавтики.
Официальную часть праздника посвятили детям. На Плотинке собрали группы школьников из разных районов города. С собой ребята принесли распечатанные фотографии российских космонавтов, таблички с их именами и разноцветные воздушные шарики, которые они выпустили в небо в конце праздника.
По традиции в 12 часов дня на Плотинке в небо должны были взлететь 12 цветных игрушечных ракет. В этом году их запускали учащиеся Артинского центра дополнительного образования. Был дан старт со сцены, начался отсчет. Но что-то на этот раз пошло не так. В небо взлетели только 9 ракет из 12. Все оставшиеся так и остались стоять закрепленными на деревянной стойке. О причинах казуса мужчина, сопровождавший детскую группу, предпочел отмолчаться.
Параллельно в Историческом сквере работали игровые зоны. Школьники могли собрать автомат, попрыгать через резиночки или примерить очки виртуальной реальности.
Главной «фишкой» праздника стало выступление рок-звезды Юлии Чичериной в рамках программы «Подними голову». Первую песню она посвятила жертвам недавнего теракта в метро Санкт-Петербурга. Когда Юля начала петь, на сцену вышли курсанты с белыми голубями в руках. В конце песни они вместе с Чичериной выпустили птиц в небо.
Кроме Юли Чичериной на сцене выступили группы «АлоэВера» и «Cosmic LATTE».
На видео: «АлоэВера»
На видео: «Cosmic LATTE»
- День российской космонавтики ежегодно отмечают 12 апреля. Дата приурочена к первому полету человека в Космос.
- 12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин стартовал с космодрома «Байконур» на космическом корабле «Восток-1». Тогда он совершил первый в мире орбитальный полет вокруг Земли. Полет продлился 1 час 48 минут.