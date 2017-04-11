Екатеринбуржцы решили, кому поставить памятник к 300-летию города

Больше всего голосов горожане отдали за Екатерину I.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

На екатеринбургском портале прошло голосование за историческую личность, достойную памятника к 300-летнему юбилею города, сообщили в администрации Екатеринбурга. 56,6 процента голосов были отданы Екатерине Первой.

Более половины проголосовавших пожелали видеть в Екатеринбурге памятник Елизавете I, супруге Петра Великого, в честь которой был назван завод-крепость, давший начало уральской столице. Российская императрица, мать Елизаветы Петровны, во время правления которой в стране началась эпоха Просвещения, была единственной женщиной среди пяти исторических персон, за которых голосовали екатеринбуржцы. С первых часов голосования Екатерина Первая вышла вперед - даже ее супруг Петр Великий остался далеко позади.

К концу голосования результаты были следующими: на втором месте расположился Петр I с 19,6 процентами голосов, на третьем - Петр Столыпин, известный своими реформами (13 процентов голосов). 5,8 процента горожан проголосовали за Евгения Богдановича, 5,1 процент - за Сергея Витте.