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Екатеринбуржцы увидят звездный дождь: к Земле приближается метеорный поток Лириды

Екатеринбуржцы увидят звездный дождь: к Земле приближается метеорный поток Лириды
16+
Фото: wikipedia.org
Пик потока придется на 22 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

Звездный дождь пройдет над Екатеринбургом и Свердловской областью во второй половине апреля, его пик придется на ночь 22 апреля.
 
Лириды - метеорный поток, метеоры которого как бы вылетают из созвездия Лиры. Поток достигает Земли ежегодно в апреле, искать «падающие звезды» нужно в северо-восточной части небосклона, в районе самой яркой звезды созвездия Лиры - Веги, которая является одной из самых ярких звезд в окрестностях Солнца.
 
Поток Лирид не отличается интенсивностью - самые насыщенные метеорные дожди наблюдались в 1803, 1922 и 1982 годах, когда количество метеоров в час достигало 90. 
  • Первые упоминания о потоке Лирид появились в 687 году до нашей эры в древних китайских документах. Регулярность Лирид в это время года была установлена в 1830-х годах, связь с кометой Тэтчера - в 1860-х. Этой комете требуется более 400 лет, чтобы совершить оборот вокруг Солнца.
  • До середины апреля свердловчане могут также наблюдать в небе Меркурий - самую быструю планету нашей Солнечной системы. Меркурий виден каждый вечер при условии ясной погоды рядом с Луной, когда спутник находится низко над горизонтом. 
  • О других астрономических событиях 2017 года читайте здесь.

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Маша Шмурыгина, 12.04.2017, 11:44
Тэги: Необычное
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