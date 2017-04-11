Партнер известной в Екатеринбурге телеведущей задолжал налоговой 30 миллионов рублей

Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017

В Екатеринбурге пойдет под суд 40-летний бизнесмен Сергей Зырянов. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму в 30 миллионов рублей, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

Сергей Зырянов уклонялся от налогов в течение двух лет, выступая в роли совладельца и генерального директора торговой компании «Промкомплект», специализирующейся на купле-продаже металлоконструкций. Это выяснилось во время проверки, которую проводили налоговые инспекторы и полицейские по экономической безопасности и противодействию коррупции.

В ходе следствия суд по ходатайству следователя СКР арестовал автомобиль бизнесмена. Также в рамках уголовного дела налоговая заявила гражданский иск о взыскании с него суммы неуплаченных налогов.