Партнер известной в Екатеринбурге телеведущей задолжал налоговой 30 миллионов рублей

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
В Екатеринбурге пойдет под суд 40-летний бизнесмен Сергей Зырянов. Его обвиняют в неуплате налогов на сумму в 30 миллионов рублей, сообщили сегодня, 12 апреля, в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет.
Сергей Зырянов уклонялся от налогов в течение двух лет, выступая в роли совладельца и генерального директора торговой компании «Промкомплект», специализирующейся на купле-продаже металлоконструкций. Это выяснилось во время проверки, которую проводили налоговые инспекторы и полицейские по экономической безопасности и противодействию коррупции.
В ходе следствия суд по ходатайству следователя СКР арестовал автомобиль бизнесмена. Также в рамках уголовного дела налоговая заявила гражданский иск о взыскании с него суммы неуплаченных налогов.
- Издание Znak.com пишет, что согласно данным системы СПАРК, кроме Зырянова доли в «Промкомплекте» есть у известной в Екатеринбурге телеведущей и певицы Илоны Ребицкой и Ирины Фоминой. В марте этого года финансовый управляющий Ребицкой заявил, что намерен ходатайствовать в суде о признании ее банкротом.