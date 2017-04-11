Санврачи назвали районы Екатеринбурга с самой плохой водой

Роспотребнадзор призвал всех екатеринбуржцев не пить некипяченую воду.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 12.04.2017
Роспотребнадзор призвал екатеринбуржцев не пить некипяченую воду. С предупреждением ведомство выступило 12 апреля.
С наступлением весны из-за половодья ухудшается качество воды из родников, колодцев, скважин и из поверхностных источников водоснабжения, поэтому санврачи призывают жителей Екатеринбурга пить исключительно прокипяченую воду.
Качество воды из централизованных систем водоснабжения Екатеринбурга пока остается стабильным - удельный вес неудовлетворительных по микробиологическим показателям проб воды с начала года составил 1,8 процента (всего было отобрано более двух тысяч проб).
Для сравнения - в прошлом году за тот же период этот показатель составил 1,6 процента. По санитарно-химическим показателям удельный вес неудовлетворительных проб составил 5,3 процента, в прошлом году - 24,6.
- Наихудшая ситуация с питьевой водой наблюдается в трех районах Екатеринбурга - Орджоникидзевском, Кировском и Чкаловском.